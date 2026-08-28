Descuentos para jubilados: empresas que incumplan podrían recibir multas de hasta B/.10,000

Las empresas y establecimientos que no cumplan con los descuentos establecidos para jubilados, pensionados y personas de la tercera edad podrían enfrentar sanciones de hasta B/.10,000, de acuerdo con el Proyecto de Ley 226, aprobado en tercer debate por la Asamblea Nacional.

La iniciativa, aprobada con 47 votos a favor, modifica y adiciona artículos a la Ley 6 de 1987, que establece beneficios para jubilados, pensionados y adultos mayores.

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Contenido de interés: Jubilados y pensionados: estos son los nuevos productos y servicios que tendrían descuentos de hasta 30%

El proyecto busca ampliar los productos y servicios incluidos dentro de estos beneficios y establecer mecanismos para garantizar que los establecimientos cumplan con los descuentos.

¿Qué descuentos contempla el Proyecto de Ley 226?

El proyecto de Ley que amplía los beneficios para jubilados y pensionados en comercios fue aprobado en tercer debate en la Asamblea Nacional, con sanciones para quienes no acaten la medida de hasta 10 mil dólares. pic.twitter.com/gQBweIMCzd — Telemetro Reporta (@TReporta) August 28, 2026

La propuesta amplía los beneficios para esta población e incluye descuentos en una amplia variedad de productos y servicios.

Entre los contemplados están:

Medicamentos.

Atenciones médicas.

Cirugías y tratamientos.

Hospitales y clínicas.

Laboratorios privados.

Centros de imagenología.

Aparatos de ortopedia.

Bastones, sillas de ruedas, muletas y caminadoras.

Restaurantes.

Servicios de cable e Internet.

Tarjetas de crédito y débito.

Pólizas de seguro.

Consumo de agua.

Servicios de salud e higiene.

Préstamos hipotecarios.

Pasajes aéreos.

Tasa de aseo.

Actividades de recreación y transporte.

La iniciativa busca actualizar los beneficios establecidos originalmente en la legislación y ampliar su alcance ante el aumento del costo de vida que enfrentan muchos adultos mayores.

¿Qué pasa con las empresas que no cumplan?

Uno de los aspectos que genera mayor interés es el establecimiento de sanciones para quienes incumplan con los beneficios establecidos en la norma.

Según el proyecto aprobado, las multas podrían alcanzar hasta B/.10,000, con el propósito de garantizar que los descuentos lleguen efectivamente a los jubilados, pensionados y adultos mayores que tienen derecho a ellos.

Beneficios serían aplicados como crédito fiscal

Otro de los componentes de la propuesta es que los descuentos otorgados por los contribuyentes puedan ser considerados dentro de los mecanismos de crédito fiscal del Impuesto sobre la Renta, de acuerdo con las disposiciones contempladas en la iniciativa.

Durante el debate, los diputados señalaron que la propuesta responde a una política social orientada a mejorar las condiciones económicas de los adultos mayores y reconocer sus aportes a la sociedad.

Proyecto aún debe completar su trámite

Aunque el Proyecto de Ley 226 ya fue aprobado en tercer debate, todavía debe completar el trámite legislativo correspondiente antes de convertirse en una ley vigente.

La iniciativa modifica la Ley 6 de 1987, considerada uno de los principales instrumentos legales de protección de los beneficios de jubilados, pensionados y personas de la tercera edad en Panamá.