Panamá Nacionales -  28 de agosto de 2026 - 07:39

¡Alerta en Samaria! Buscan a menor de 14 años tras ser arrastrado por la corriente de un río

Un menor de 14 años está desaparecido tras ser arrastrado por la corriente de un río en Puente Rojo, Samaria. Autoridades mantienen la búsqueda.

Buscan a menor de 14 años arrastrado por río en Samaria

Buscan a menor de 14 años arrastrado por río en Samaria

@TReporta
Noemí Ruíz
Por Noemí Ruíz

Un menor de 14 años se encuentra desaparecido luego de ser arrastrado por la corriente de un río en el sector de Puente Rojo, Samaria, informaron las autoridades.

Buscan a menor de 14 años arrastrado por río en Samaria

Tras conocerse el hecho, los estamentos de seguridad activaron un operativo de búsqueda para tratar de localizar al adolescente. Las unidades mantienen las labores de rastreo en el área, mientras continúan las acciones para dar con su paradero.

Hasta el momento, no se han informado mayores detalles sobre las circunstancias en las que el menor fue arrastrado por la corriente ni sobre su ubicación.

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