Panamá Oeste Nacionales -  28 de agosto de 2026 - 07:49

Canal de Panamá anuncia suspensión de agua este viernes: afectará a El Tucán, Panamá Pacífico y Veracruz

El Canal de Panamá realizará trabajos en la potabilizadora de Miraflores este viernes 28 de agosto. Conozca las zonas que tendrán suspensión de agua.

Canal de Panamá anuncia suspensión de agua

Canal de Panamá anuncia suspensión de agua

Telemetro Reporta
Noemí Ruíz
Por Noemí Ruíz

El Canal de Panamá informó que este viernes 28 de agosto realizará evaluaciones prioritarias a equipos del sistema de la planta potabilizadora de Miraflores, lo que provocará una suspensión temporal del bombeo directo de agua potable hacia varias zonas.

Los trabajos se desarrollarán entre las 8:00 a.m. y las 12:00 p.m. y tendrán carácter preventivo, con el objetivo de garantizar la continuidad del servicio de agua potable que se distribuye desde esta planta.

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¿Qué zonas tendrán suspensión temporal de agua?

Durante el período de las evaluaciones se suspenderá temporalmente el bombeo directo hacia el área oeste de la planta potabilizadora de Miraflores.

Las áreas comprendidas son:

  • Residencial El Tucán
  • Panamá Pacífico
  • Veracruz

También se suspenderá temporalmente la línea de bombeo hacia Arraiján cabecera.

Canal de Panamá: ¿Qué áreas mantendrán el suministro?

El Canal de Panamá explicó que los sistemas que reciben agua mediante los tanques de almacenamiento de Albrook, Ancón, Cárdenas, El Chorrillo, Paraíso y Gamboa mantendrán el servicio.

No obstante, la continuidad del suministro en estas áreas dependerá de los niveles disponibles en los tanques y del comportamiento del consumo durante el período en que se realicen los trabajos.

¿Por qué se suspenderá el bombeo?

Las evaluaciones fueron calificadas como preventivas y prioritarias y buscan revisar equipos del sistema de la planta potabilizadora de Miraflores.

El objetivo de estas labores es contribuir a garantizar la mayor continuidad posible del servicio de agua potable despachado desde la planta.

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