Empleos en el Canal de Panamá: ACP abre oportunidades laborales en agosto

Empleos en la ACP

Por Noemí Ruíz La Autoridad del Canal de Panamá (ACP) anunció la actualización de sus vacantes disponibles a través de su renovado portal de empleos. La convocatoria está abierta para todos los panameños interesados en concursar por posiciones en las instalaciones de las provincias de Panamá y Colón.

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