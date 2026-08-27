Panamá Nacionales -  27 de agosto de 2026 - 10:28

Empleos en el Canal de Panamá: ACP abre oportunidades laborales en agosto

El sitio web de la ACP reúne información sobre vacantes disponibles, programas de pasantías, desarrollo administrativo y adiestramiento.

Empleos en la ACP

Empleos en la ACP

Noemí Ruíz
Por Noemí Ruíz

La Autoridad del Canal de Panamá (ACP) anunció la actualización de sus vacantes disponibles a través de su renovado portal de empleos. La convocatoria está abierta para todos los panameños interesados en concursar por posiciones en las instalaciones de las provincias de Panamá y Colón.

Empleos en el Canal de Panamá para junio

  • Aparejador
  • Enfermero ocupacional
  • Registros abiertos y continuos - ayudante de electricista
  • Escuela de aprendices
  • Regsitros abiertos y continups - trabajador en carpintería
  • Ayudante estudiantil artesanal (técnico - industrial)

Para aplicar a las vacantes puedes ingresar a: Empleos Panacanal

El Canal no solo busca personal con experiencia, sino que también mantiene programas de desarrollo profesional y plazas para estudiantes técnicos, lo que permite adquirir experiencia dentro de una institución de alto nivel. Ingresa a: Empleos.panacanal.com y conoce cuáles son los requisitos para aplicar a las ofertas de empleo.

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