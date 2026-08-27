Empleos en el Canal de Panamá: ACP abre oportunidades laborales en agosto

La Autoridad del Canal de Panamá (ACP) anunció la actualización de sus vacantes disponibles a través de su renovado portal de empleos. La convocatoria está abierta para todos los panameños interesados en concursar por posiciones en las instalaciones de las provincias de Panamá y Colón.
Empleos en el Canal de Panamá para junio
- Aparejador
- Enfermero ocupacional
- Registros abiertos y continuos - ayudante de electricista
- Escuela de aprendices
- Regsitros abiertos y continups - trabajador en carpintería
- Ayudante estudiantil artesanal (técnico - industrial)
Para aplicar a las vacantes puedes ingresar a: Empleos Panacanal
El Canal no solo busca personal con experiencia, sino que también mantiene programas de desarrollo profesional y plazas para estudiantes técnicos, lo que permite adquirir experiencia dentro de una institución de alto nivel. Ingresa a: Empleos.panacanal.com y conoce cuáles son los requisitos para aplicar a las ofertas de empleo.