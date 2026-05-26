Panamá Nacionales -  26 de mayo de 2026 - 16:02

Austria busca adherirse al Tratado de Neutralidad del Canal de Panamá

Austria inició el proceso para adherirse al Tratado de Neutralidad del Canal de Panamá, informó el canciller Javier Martínez-Acha.

Austria inicia proceso para adherirse al Tratado de Neutralidad. 

Austria inicia proceso para adherirse al Tratado de Neutralidad. 

TReporta
María Hernández
Por María Hernández

El Gobierno de Austria inició oficialmente el proceso para adherirse al Protocolo del Tratado de Neutralidad Permanente y Funcionamiento del Canal de Panamá, informó el canciller panameño Javier Martínez-Acha Vásquez.

A través de una carta dirigida a la ministra federal de Asuntos Europeos e Internacionales de Austria, Beate Meinl-Reisinger, el jefe de la diplomacia panameña expresó el agradecimiento del Gobierno de Panamá por la decisión adoptada por la nación europea.

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La decisión de Austria constituye una clara demostración de confianza en Panamá, en el valor del derecho internacional y en la importancia de preservar espacios que sirvan a la paz, al comercio y al entendimiento entre las naciones”, destacó Martínez-Acha.

Austria inicia adhesión al protocolo de neutralidad del Canal

El canciller señaló además que la adhesión de Austria representa una muestra de respaldo al principio de neutralidad del Canal y al compromiso internacional para mantener la vía interoceánica abierta, segura y al servicio del comercio mundial.

En la misiva también se resalta que Austria mantiene una larga tradición de compromiso con la paz, la neutralidad y el multilateralismo, por lo que su incorporación al protocolo reviste un significado especial para Panamá.

Martínez-Acha sostuvo que cada Estado que se suma al tratado fortalece la visión de cooperación internacional y reafirma que el respeto al derecho internacional sigue siendo clave para garantizar la estabilidad y la prosperidad compartida.

El Gobierno panameño considera que este paso permitirá estrechar aún más los lazos diplomáticos y de cooperación entre ambas naciones.

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