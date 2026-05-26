Austria busca adherirse al Tratado de Neutralidad del Canal de Panamá

El Gobierno de Austria inició oficialmente el proceso para adherirse al Protocolo del Tratado de Neutralidad Permanente y Funcionamiento del Canal de Panamá, informó el canciller panameño Javier Martínez-Acha Vásquez.
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“La decisión de Austria constituye una clara demostración de confianza en Panamá, en el valor del derecho internacional y en la importancia de preservar espacios que sirvan a la paz, al comercio y al entendimiento entre las naciones”, destacó Martínez-Acha.
Austria inicia adhesión al protocolo de neutralidad del Canal
El canciller señaló además que la adhesión de Austria representa una muestra de respaldo al principio de neutralidad del Canal y al compromiso internacional para mantener la vía interoceánica abierta, segura y al servicio del comercio mundial.
En la misiva también se resalta que Austria mantiene una larga tradición de compromiso con la paz, la neutralidad y el multilateralismo, por lo que su incorporación al protocolo reviste un significado especial para Panamá.
Martínez-Acha sostuvo que cada Estado que se suma al tratado fortalece la visión de cooperación internacional y reafirma que el respeto al derecho internacional sigue siendo clave para garantizar la estabilidad y la prosperidad compartida.
El Gobierno panameño considera que este paso permitirá estrechar aún más los lazos diplomáticos y de cooperación entre ambas naciones.