Panamá Nacionales -  26 de mayo de 2026 - 16:27

UNACHI realiza reunión extraordinaria tras renuncia de Etelvina de Bonagas

El Consejo General Universitario de la UNACHI evaluará los señalamientos de la ANTAI y la renuncia de la rectora Etelvina de Bonagas.

La UNACHI realiza reunión extraordinaria tras renuncia de Etelvina de Bonagas.

La UNACHI realiza reunión extraordinaria tras renuncia de Etelvina de Bonagas.

TReporta
Ana Canto
Por Ana Canto

Las autoridades de la Universidad Autónoma de Chiriquí (UNACHI) mantienen a esta hora una reunión extraordinaria para evaluar la crisis institucional provocada por la renuncia formal de la rectora Etelvina Medianero de Bonagas y el demoledor informe de la ANTAI.

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MEDUCA detalla reunión con Etelvina de Bonagas

El Ministerio de Educación (MEDUCA) brindó nuevos detalles sobre la renuncia de la rectora de la Universidad Autónoma de Chiriquí (UNACHI), Etelvina Medianero de Bonagas. Según la entidad, la funcionaria se apersonó a la sede de Cárdenas el pasado lunes 11 de mayo de 2026 para comunicar de forma voluntaria su dimisión, efectiva a partir del 11 de junio, y solicitar el pago de sus prestaciones laborales.

El MEDUCA aclaró que, aunque no le corresponde dictar las medidas internas de la universidad, sí es su deber institucional trasladar estos hallazgos al ente encargado de velar por la excelencia académica.

Ahora, corresponderá al Consejo General Universitario de la UNACHI Evaluar los señalamientos de la ANTAI, dar trámite a la renuncia de la rectora y adoptar las decisiones pertinentes bajo los principios de transparencia y legalidad.

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