UNACHI realiza reunión extraordinaria tras renuncia de Etelvina de Bonagas

Las autoridades de la Universidad Autónoma de Chiriquí (UNACHI) mantienen a esta hora una reunión extraordinaria para evaluar la crisis institucional provocada por la renuncia formal de la rectora Etelvina Medianero de Bonagas y el demoledor informe de la ANTAI.
El MEDUCA aclaró que, aunque no le corresponde dictar las medidas internas de la universidad, sí es su deber institucional trasladar estos hallazgos al ente encargado de velar por la excelencia académica.
Ahora, corresponderá al Consejo General Universitario de la UNACHI Evaluar los señalamientos de la ANTAI, dar trámite a la renuncia de la rectora y adoptar las decisiones pertinentes bajo los principios de transparencia y legalidad.