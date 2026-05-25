ETESA trabaja para restablecer el servicio eléctrico tras incidencia en Panamá.

El suministro eléctrico se encuentra afectado en Colón y sectores de la ciudad capital, debido a una incidencia registrada esta tarde en una de las líneas de 115 kilovoltios, informa la Empresa de Transmisión Eléctrica, S.A. (@Etesatransmite).



Detalla que entre las áreas… pic.twitter.com/zht3LYLyHl