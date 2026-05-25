Panamá Nacionales -  25 de mayo de 2026 - 17:57

ETESA trabaja para restablecer el servicio eléctrico tras incidencia en Panamá

Tras detectar la falla, el personal técnico de ETESA se trasladó a las regiones afectadas para realizar las inspecciones y maniobras de rigor.

ETESA trabaja para restablecer el servicio eléctrico tras incidencia en Panamá.

ETESA trabaja para restablecer el servicio eléctrico tras incidencia en Panamá.

ETESA
Ana Canto
Por Ana Canto

Una incidencia en una de las líneas de 115 kilovoltios mantiene afectado el suministro eléctrico en la provincia de Colón y diversos sectores de la ciudad capital, informó la Empresa de Transmisión Eléctrica, S.A. (ETESA).

Áreas afectadas reportadas:

  • Provincia de Colón: Sectores varios.

  • Panamá Norte: Chilibre, Calzada Larga y la Planta Potabilizadora de Chilibre (Federico Guardia Conte).

  • Panamá Centro: Centro Bancario, La Locería, El Marañón, Justo Arosemena y San Francisco.

Estado de los trabajos de recuperación:

Tras detectar la falla, el personal técnico de ETESA se trasladó al área para realizar las inspecciones y maniobras de rigor. Sin embargo, la institución advirtió que las adversas condiciones climáticas han retrasado parcialmente las labores de restablecimiento total del sistema.

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