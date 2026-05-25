ETESA trabaja para restablecer el servicio eléctrico tras incidencia en Panamá.

Una incidencia en una de las líneas de 115 kilovoltios mantiene afectado el suministro eléctrico en la provincia de Colón y diversos sectores de la ciudad capital, informó la Empresa de Transmisión Eléctrica, S.A. (ETESA).
Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/TReporta/status/2059044291373322543&partner=&hide_thread=false
El suministro eléctrico se encuentra afectado en Colón y sectores de la ciudad capital, debido a una incidencia registrada esta tarde en una de las líneas de 115 kilovoltios, informa la Empresa de Transmisión Eléctrica, S.A. (@Etesatransmite).— Telemetro Reporta (@TReporta) May 25, 2026
Detalla que entre las áreas… pic.twitter.com/zht3LYLyHl