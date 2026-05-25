Panamá Nacionales -  25 de mayo de 2026 - 14:59

Acudientes del José Antonio Remón Cantera piden investigación por fondos de la banda

Acudientes de familia del Colegio José Antonio Remón Cantera exigieron respuestas tras la desaparición de más de 17 mil dólares para confección de uniformes.

Acudientes del José Antonio Remón Cantera

Acudientes del José Antonio Remón Cantera, reclaman devolución de dinero. 

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Según los acudientes, alrededor de 150 estudiantes realizaron pagos de 125 dólares cada uno, además de participar en distintas actividades para ayudar con los gastos.

Los padres señalan directamente a una docente como la persona encargada de solicitar las cuotas y recibir las transferencias de dinero mediante plataformas digitales.

Acudientes del José Antonio Remón Cantera exigen justicia

De acuerdo con las denuncias, no se presentó un informe financiero detallando el manejo de los fondos recaudados.

Además, indicaron que la costurera encargada solo entregó seis uniformes de un total de 48 destinados para las estudiantes.

Ni uniforme, ni dinero”, reclamaron algunos padres, quienes aseguran que desde hace meses solicitan respuestas y la devolución del dinero sin obtener solución.

Los acudientes exigieron a las autoridades educativas que se investigue el caso y se determine qué ocurrió con los fondos destinados a los uniformes escolares.

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