Panamá Nacionales -  25 de mayo de 2026 - 11:31

ATTT coloca boletas durante operativo de tránsito en Los Andes

Durante la jornada, los inspectores de a ATTT verificaron la documentación de los conductores y el respeto a las normas vigentes.

ATTT coloca boletas durante operativo de tránsito en Los Andes
ATTT
Ana Canto
Por Ana Canto

La Autoridad de Tránsito y Transporte Terrestre (ATTT) realizó un operativo de fiscalización al transporte selectivo y colectivo en el Centro Comercial Los Andes, distrito de San Miguelito. La acción tuvo como objetivo reforzar la seguridad vial y verificar el estricto cumplimiento del Reglamento de Tránsito.

Durante la jornada, los inspectores verificaron la documentación de los conductores, las condiciones mecánicas de los vehículos y el respeto a las normas vigentes.

Balance del operativo:

21 boletas colocadas por diversas infracciones, entre las que destacan:

  • Circular sin póliza de seguro vigente
  • No portar licencia de conducir
  • Llantas lisas
  • Desacato

2 vehículos removidos en grúa.

  • Decomiso de barras LED no autorizadas.

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