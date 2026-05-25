ATTT coloca boletas durante operativo de tránsito en Los Andes

La Autoridad de Tránsito y Transporte Terrestre (ATTT) realizó un operativo de fiscalización al transporte selectivo y colectivo en el Centro Comercial Los Andes, distrito de San Miguelito. La acción tuvo como objetivo reforzar la seguridad vial y verificar el estricto cumplimiento del Reglamento de Tránsito.
Balance del operativo:
21 boletas colocadas por diversas infracciones, entre las que destacan:
- Circular sin póliza de seguro vigente
- No portar licencia de conducir
- Llantas lisas
- Desacato
2 vehículos removidos en grúa.
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Decomiso de barras LED no autorizadas.