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Marea Roja Mundial 2026 -  25 de mayo de 2026 - 10:43

Mundial 2026: dónde ver EN VIVO la convocatoria de la Selección de Panamá

Thomas Christiansen dará el anuncio oficial de los convocados al Mundial 2026 desde el Edificio de la Administración del Canal de Panamá.

Convocatoria de la Selección de Panamá para el Mundial 2026. 

Convocatoria de la Selección de Panamá para el Mundial 2026. 

FEPAFUT
Ana Canto
Por Ana Canto

La expectativa es máxima. Este martes se revelará la lista oficial de los 26 jugadores de la Selección de Panamá que competirán en el Mundial 2026. Los fanáticos de la Marea Roja podrán seguir la transmisión en directo a través de RPC TV y la plataforma digital Telemetro.com a partir de las 10:00 a.m.

¿Dónde será el anuncio oficial?

El seleccionador nacional, Thomas Christiansen, ofrecerá la conferencia de prensa y el anuncio oficial desde un escenario emblemático: el Edificio de la Administración del Canal de Panamá.

Rivales y sedes de Panamá en la fase de grupos

Panamá iniciará su aventura mundialista en el exigente Grupo L. El onceno nacional medirá fuerzas contra potencias internacionales de la talla de Inglaterra, Croacia y Ghana, con encuentros programados en los estadios de Toronto (Canadá) y Nueva York / Nueva Jersey (Estados Unidos).

Calendario de partidos de Panamá en el Mundial 2026:

  • Panamá vs. Ghana: Miércoles 17 de junio – BMO Field (Toronto, Canadá).

  • Panamá vs. Croacia: Martes 23 de junio – BMO Field (Toronto, Canadá).

  • Panamá vs. Inglaterra: Sábado 27 de junio – MetLife Stadium (Nueva York/Nueva Jersey, EE. UU.).

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