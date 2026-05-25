Mundial 2026: España deja fuera a los jugadores del Real Madrid en su convocatoria

El anuncio de la convocatoria de España para el Mundial encendió las alarmas de los miles de fanáticos panameños del Real Madrid. Por primera vez en la historia del torneo, el seleccionador Luis de la Fuente dejó fuera de la lista definitiva a todos los futbolistas del club blanco.

Dean Huijsen, Fran García y Gonzalo García figuraban en la prelista de 55 futbolistas, pero los terminaron descartando este lunes. Huijsen era quien tenía más opciones de viajar tras debutar con la absoluta en marzo de 2025; sin embargo, su irregularidad en el equipo madrileño le costó el puesto.

"Afortunadamente soy seleccionador nacional, no miro la procedencia de ningún jugador. Yo sólo miro si un jugador tiene la posibilidad de jugar con nosotros. No miro su equipo", explicó De la Fuente al justificar su decisión, según reporta EFE.

Hasta la fecha, el mínimo histórico de madridistas con el conjunto español en una cita mundialista era el de 1950, cuando solo asistió Luis Molowny. En el pasado torneo de Catar 2022, el entonces técnico Luis Enrique Martínez convocó a Dani Carvajal y Marco Asensio, aunque el primero se lo perdió a última hora por una lesión.

Los elegidos de Luis de la Fuente para la gran cita

Esta llamativa ausencia solo tiene un antecedente en grandes torneos: la Eurocopa de 2021. En esa ocasión, las bajas de Carvajal y Sergio Ramos se debieron estrictamente a problemas médicos. Esta vez, la decisión técnica marca un hito inédito al no incluir a ningún jugador merengue estando todos sanos.

La lista definitiva para el torneo que se jugará en Estados Unidos, México y Canadá quedó integrada de la siguiente manera:

Porteros: Unai Simón, David Raya y Joan García.

Defensas: Pedro Porro, Marcos Llorente, Marc Pubill, Pau Cubarsí, Eric García, Aymeric Laporte, Álex Grimaldo y Marc Cucurella.

Centrocampistas: Rodri Hernández, Martín Zubimendi, Pedri González, Fabián Ruiz, Gavi, Mikel Merino, Dani Olmo y Álex Baena.

Extremos: Lamine Yamal, Víctor Muñoz, Yeremy Pino y Nico Williams.

Delanteros: Mikel Oyarzabal, Ferran Torres y Borja Iglesias.

FUENTE: EFE