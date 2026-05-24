Asesinan a conductor durante brutal asalto de vehículo en Loma Cová.

Por Ana Canto Un conductor de 35 años fue asesinado tras ser atacado con un arma punzocortante en la barriada 7 de Septiembre, ubicada en Loma Cová, distrito de Arraiján. La víctima se desplazaba en su vehículo cuando fue interceptada por tres sujetos que intentaron robárselo.

En medio del asalto, el conductor recibió una herida mortal en el cuello. Aunque intentó escapar a pie, se desplomó a los pocos metros, momento en que los agresores lo alcanzaron para propinarle múltiples puñaladas. Horas más tarde, el automóvil de la víctima fue localizado en el sector de Curundú, en la ciudad capital.

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