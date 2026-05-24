Panamá Oeste Nacionales -  24 de mayo de 2026 - 18:25

Asesinan a conductor durante brutal asalto de vehículo en Loma Cová

La conductor se desplazaba en su vehículo cuando fue interceptado por tres sujetos que intentaron robárselo.

Asesinan a conductor durante brutal asalto de vehículo en Loma Cová.

Asesinan a conductor durante brutal asalto de vehículo en Loma Cová.

Ana Canto
Por Ana Canto

Un conductor de 35 años fue asesinado tras ser atacado con un arma punzocortante en la barriada 7 de Septiembre, ubicada en Loma Cová, distrito de Arraiján. La víctima se desplazaba en su vehículo cuando fue interceptada por tres sujetos que intentaron robárselo.

En medio del asalto, el conductor recibió una herida mortal en el cuello. Aunque intentó escapar a pie, se desplomó a los pocos metros, momento en que los agresores lo alcanzaron para propinarle múltiples puñaladas. Horas más tarde, el automóvil de la víctima fue localizado en el sector de Curundú, en la ciudad capital.

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En otro hecho violento registrado en la provincia de Panamá Oeste, desconocidos abrieron fuego contra un grupo de personas que se encontraban en una cevichería en Nuevo Chorrillo. El ataque dejó como saldo un muerto y dos heridos. Las autoridades ya iniciaron las investigaciones para esclarecer ambos homicidios.

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