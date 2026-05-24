Asesinan a conductor durante brutal asalto de vehículo en Loma Cová.

Un conductor de 35 años fue asesinado tras ser atacado con un arma punzocortante en la barriada 7 de Septiembre, ubicada en Loma Cová, distrito de Arraiján. La víctima se desplazaba en su vehículo cuando fue interceptada por tres sujetos que intentaron robárselo.
En otro hecho violento registrado en la provincia de Panamá Oeste, desconocidos abrieron fuego contra un grupo de personas que se encontraban en una cevichería en Nuevo Chorrillo. El ataque dejó como saldo un muerto y dos heridos. Las autoridades ya iniciaron las investigaciones para esclarecer ambos homicidios.