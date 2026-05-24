Panamá sorprende en Suiza y se posiciona entre las mejores selecciones de esgrima.

El Comité Olímpico de Panamá destacó que la esgrima panameña sigue elevando su nivel y sella otra histórica actuación del equipo entrenado por Jorge Valdés. El conjunto, conformado por Arturo Dorati, José Quirós, Julio Arias e Isaac Dorati, se posicionó en el lugar 14 del mundo.
En ese último enfrentamiento cerraron Arturo Dorati, por el equipo istmeño, y Koki Kano, medallista de oro en espada individual de los Juegos Olímpicos de París 2024 por los nipones, terminando en victoria para el espadista nacional.
En la tabla de 16, Panamá fue superada 36-45 por Hong Kong, marcando una histórica participación con un puesto definitivo 14 entre 41 equipos en esta Copa del Mundo realizada en territorio suizo.