CEO Women Summit llega a su 7ª edición en Panamá con Global Bank como aliado organizador

Grupo Valor, firma regional de consultoría empresarial con presencia en Latinoamérica, celebró la séptima edición del CEO Women Summit, la plataforma de mujeres más influyentes de la región que creó en 2022. En esta edición, Global Bank se sumó como aliado estratégico y coorganizador, marcando el primer año de alianza.

Bajo el lema “Liderazgo con Propósito: El Bienestar como Nuevo Indicador de Éxito” , el encuentro propuso una visión renovada del liderazgo empresarial, posicionando el bienestar de las personas, la salud mental, la cultura organizacional, el desarrollo del talento y la innovación como factores clave para fortalecer la productividad, la sostenibilidad y la generación de valor a largo plazo.

Esta entrega se llevó a cabo en The Santa María, a Luxury Collection Hotel & Golf Resort, reuniendo a mujeres en cargos de liderazgo, empresarias, CEO, VP, CFO y miembros de juntas directivas provenientes de Guatemala, Costa Rica, Panamá, Colombia y República Dominicana, reafirmando el alcance regional de la plataforma.

La programación incluyó un panel central con voces regionales, los Círculos de Conocimiento, una metodología de Grupo Valor para transformar las discusiones en propuestas y proyectos de colaboración concretos; y una charla de cierre sobre la comunicación con propósito desde el liderazgo. El panel convocó a Mirei Endara de Heras (Marea Verde), Susanne Cochez (Nestlé), Australia Pichardo (Banco BHD), María Andrea Miranda (Socia Directora de Grupo Valor Colombia) e Irene Asturias (IDC Valores), quienes compartieron casos reales, métricas y decisiones aplicables a la alta dirección.

Siete ediciones liderando la conversación regional

Desde su primera edición en México, CEO Women Summit, conecta a mujeres líderes de distintos sectores. “Hoy liderar con propósito significa entender que el crecimiento empresarial también debe generar transformación social, desarrollo de talento y sostenibilidad”, indica Ricardo Correa, CEO de Grupo Valor.

El encuentro busca construir una red de conocimiento, colaboración y generación de nuevos negocios. Panamá. “Las conexiones valiosas no se crean por casualidad, se cultivan con intención estratégica. Lo que inició como una semilla en 2022 hoy es una red transnacional que celebra a una comunidad de mujeres ejecutivas que impulsan cambios con ética, sostenibilidad y visión de futuro”, asegura Luz del Carmen Arias, Directora del CEO Women Summit, Grupo Valor.

Centroamérica y Colombia atraviesan un momento clave de transformación económica. “Incorporar más mujeres en la alta dirección no solo representa un avance en equidad, sino una ventaja estratégica: las empresas con mayor diversidad en el liderazgo tienden a ser más innovadoras, resilientes y rentables”, enfatiza María Andrea Miranda, Socia Directora de Grupo Valor Colombia y una de las panelistas.

Global Bank se suma como nuevo aliado estratégico

Como parte de su compromiso con el liderazgo femenino, Global Bank se incorpora a la organización del Summit a través del Programa Única, el programa de género pionero del banco, diseñado para promover la inclusión económica y financiera de las mujeres en Panamá. Esta alianza reafirma el compromiso de la entidad financiera con el impulso del liderazgo femenino y el desarrollo de iniciativas que promuevan organizaciones más humanas, diversas e inclusivas.

"En Global Bank creemos que impulsar el desarrollo de las personas es también impulsar el desarrollo de las organizaciones y del país. Por eso apoyamos el CEO Women Summit, que promueve un liderazgo más humano, inclusivo y consciente, capaz de transformar, fortalecer el talento y generar valor sostenible para las empresas y la sociedad", destacó Olivia Rodríguez, Vicepresidenta de Productos de Global Bank.

La séptima entrega consolida a Grupo Valor como conductor de uno de los encuentros de liderazgo femenino más relevantes de Latinoamérica. Global Bank se suma como aliado estratégico y respalda a Panamá en su papel de punto de convergencia regional. Las redes de colaboración que nacen en el Summit trascienden el evento y multiplican las oportunidades de negocio. Este esfuerzo compartido impulsa un crecimiento empresarial más sostenible.