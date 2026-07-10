Zona Libre de Colón rechaza señalamientos de Tracit y defiende sus controles contra el comercio ilícito

La gerente general de la Zona Libre de Colón (ZLC), Luisa Napolitano, rechazó las recientes declaraciones del director general de la Alianza Transnacional para Combatir el Comercio Ilícito (Tracit), Jeffrey Hardy, quien calificó a la zona franca panameña como el "Disneyland del contrabando".
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Gerente de la Zona Libre de Colón cuestiona motivaciones de Tracit
La gerente de la ZLC sostuvo que la postura de Tracit respondería a intereses particulares. Según Napolitano, "la iniciativa de Tracit responde fundamentalmente a su interés de controlar la competencia ilegal que pueda afectar a sus patrocinadores financieros".
Reunión con el director de Tracit
Napolitano informó que, a solicitud de la Autoridad Nacional de Aduanas, sostuvo una reunión el pasado jueves con Jeffrey Hardy.
Durante el encuentro, afirmó que el representante de Tracit evidenció un desconocimiento sobre el funcionamiento de la Zona Libre de Colón.
Asimismo, señaló que gran parte de la información utilizada por Hardy corresponde a hechos ocurridos hace más de dos años y que, según dijo, ya han sido superados por la actual administración pública.