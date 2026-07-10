Zona Libre de Colón rechaza señalamientos de Tracit y defiende sus controles contra el comercio ilícito

La gerente general de la Zona Libre de Colón (ZLC) , Luisa Napolitano, rechazó las recientes declaraciones del director general de la Alianza Transnacional para Combatir el Comercio Ilícito (Tracit), Jeffrey Hardy, quien calificó a la zona franca panameña como el "Disneyland del contrabando".

Napolitano aseguró que esas afirmaciones son "excesivas, falsas e infundadas" , y advirtió que este tipo de señalamientos afectan la imagen internacional del país y generan un impacto negativo en la economía panameña.

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"Este tipo de declaraciones causa un grave daño a la economía de Panamá", manifestó la funcionaria. "Este tipo de declaraciones causa un grave daño a la economía de Panamá", manifestó la funcionaria.

Gerente de la Zona Libre de Colón cuestiona motivaciones de Tracit

La gerente general de la Zona Libre de Colón (ZLC), Luisa Napolitano, calificó de “excesivas, falsas e infundadas”, las recientes declaraciones del director general de la Alianza Transnacional para Combatir el Comercio Ilícito (Tracit), Jeffrey Hardy, quien se refirió sobre la… pic.twitter.com/6t9rMTmxHp — Telemetro Reporta (@TReporta) July 10, 2026

La gerente de la ZLC sostuvo que la postura de Tracit respondería a intereses particulares. Según Napolitano, "la iniciativa de Tracit responde fundamentalmente a su interés de controlar la competencia ilegal que pueda afectar a sus patrocinadores financieros".

Reunión con el director de Tracit

Napolitano informó que, a solicitud de la Autoridad Nacional de Aduanas, sostuvo una reunión el pasado jueves con Jeffrey Hardy.

Durante el encuentro, afirmó que el representante de Tracit evidenció un desconocimiento sobre el funcionamiento de la Zona Libre de Colón.

"El desconocimiento del señor Hardy de la realidad de la ZLC llegó al extremo de manifestar que los puertos quedan dentro de la Zona Libre, lo cual es irreal", indicó. "El desconocimiento del señor Hardy de la realidad de la ZLC llegó al extremo de manifestar que los puertos quedan dentro de la Zona Libre, lo cual es irreal", indicó.

Asimismo, señaló que gran parte de la información utilizada por Hardy corresponde a hechos ocurridos hace más de dos años y que, según dijo, ya han sido superados por la actual administración pública.