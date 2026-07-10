Panamá Nacionales -  10 de julio de 2026 - 18:02

Panamá envía otro cargamento con 29 toneladas de ayuda humanitaria a Venezuela

Panamá envió un nuevo cargamento con 29 toneladas de alimentos, insumos médicos y artículos de primera necesidad para apoyar a los afectados en Venezuela.

Panamá envía otro cargamento con 29 toneladas de ayuda humanitaria 

Panamá envía otro cargamento con 29 toneladas de ayuda humanitaria 

Noemí Ruíz
Por Noemí Ruíz

Panamá envió un nuevo cargamento de 29 toneladas de alimentos, insumos médicos y artículos de primera necesidad a Venezuela, como parte de la asistencia humanitaria destinada a las personas afectadas por los recientes terremotos que golpearon ese país.

De acuerdo con el Gobierno venezolano, el envío incluye alimentos secos, productos enlatados, leche, artículos de aseo personal, toallas, jabón en polvo, alimentos para mascotas e insumos médicos.

El Ministerio de Relaciones Exteriores de Venezuela informó que esta ayuda forma parte del apoyo internacional solicitado tras el doblete sísmico que ocasionó importantes daños materiales y humanos.

Donaciones de Panamá llega a los estados afectados por los terremotos

Según las autoridades venezolanas, el estado La Guaira fue el más afectado por los movimientos telúricos, por lo que fue declarado zona de desastre natural. También se reportaron daños en Aragua, Carabobo, Miranda, Yaracuy y en Caracas.

El cargamento enviado por Panamá fue recibido en el Aeropuerto Internacional Simón Bolívar, ubicado en el estado La Guaira.

Con este nuevo envío, Panamá mantiene su respaldo a las labores de asistencia humanitaria dirigidas a las comunidades afectadas por la emergencia.

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