Nuevo embajador de China llega a Panamá en medio de tensiones por puertos y buques

El nuevo embajador de China en Panamá , Zhang Xiangyan, presentó este viernes copia de sus cartas credenciales al ministro de Relaciones Exteriores, Javier Martínez-Acha, marcando el inicio oficial de su misión diplomática en el país.

De acuerdo con la Cancillería panameña, Zhang llegó a Panamá el pasado martes y sostuvo una reunión privada con el canciller. Se convierte en el tercer embajador de China en Panamá desde el establecimiento de relaciones diplomáticas entre ambos países, en junio de 2017.

El diplomático sustituye a Xu Xueyuan, quien ocupó el cargo durante poco más de dos años. Previamente, la misión diplomática estuvo encabezada por Wei Qiang durante casi siete años.

Tensión entre Panamá y China

La llegada del nuevo embajador ocurre en un momento de tensión en las relaciones bilaterales, luego de que la Corte Suprema de Justicia de Panamá declarara inconstitucional la concesión de dos puertos cercanos al Canal, operados por un conglomerado de Hong Kong.

El nuevo embajador de China en Panamá, Zhang Xiangyan, llegó al país en medio de la tensión bilateral por la salida forzada de un operador chino de dos puertos cercanos al Canal y una creciente detención de buques de bandera panameña en terminales del país asiático.



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Tras esa decisión, el Gobierno panameño ha denunciado un incremento en la retención de buques con bandera panameña en puertos chinos, una situación que considera una medida "injusta".

Este escenario se desarrolla en medio de la competencia geopolítica entre Estados Unidos y China, que también ha alcanzado al Canal de Panamá. El presidente José Raúl Mulino ha reiterado en diversas ocasiones que Panamá no debe ser involucrada en esa disputa internacional.

Reunión bilateral en China

Como parte de los esfuerzos para abordar las diferencias, funcionarios de ambos países sostendrán una reunión del 16 al 18 de julio en China, donde discutirán la situación de los buques panameños retenidos y la renovación del acuerdo bilateral sobre transporte marítimo.

FUENTE: EFE