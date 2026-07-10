Hospital Nicolás Solano habilita asistente virtual RAISA para solicitar citas médicas

El Hospital Nicolás Solano , ubicado en el distrito de La Chorrera, incorporó el asistente virtual RAISA, una nueva herramienta tecnológica diseñada para facilitar el proceso de solicitud de citas en el servicio de Consulta Externa.

Con este sistema, los pacientes podrán gestionar sus citas sin tener que desplazarse hasta el hospital, lo que permitirá disminuir las filas y optimizar la atención al público.

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Hospital Nicolás Solano moderniza la atención

De acuerdo con las autoridades del centro hospitalario, las solicitudes realizadas a través de RAISA serán atendidas en un plazo no mayor de 48 horas, ofreciendo una alternativa más rápida y eficiente para acceder a los servicios de salud.

La implementación de este asistente virtual forma parte de las estrategias para modernizar la atención a los usuarios, mejorar la experiencia de los pacientes y agilizar los procesos administrativos dentro del Hospital Nicolás Solano.