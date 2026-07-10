SENAN libera dos tortugas marinas atrapadas en un trasmallo

Unidades del Servicio Nacional Aeronaval (SENAN) rescataron a dos tortugas marinas que permanecían atrapadas en un trasmallo durante un patrullaje marítimo realizado en las costas de la provincia de Coclé.

De acuerdo con la institución, los agentes localizaron el arte de pesca mientras desarrollaban labores de vigilancia y procedieron a liberar a los dos ejemplares, evitando que continuaran en riesgo.

Unidades del SENAN rescataron dos tortugas marinas atrapadas

Aeronavales liberaron a dos tortugas marinas que se mantenían atrapadas en un trasmallo en las costas de Coclé



Durante labores de patrullaje marítimo, las unidades localizaron el trasmallo y procedieron a liberar los ejemplares.



Además se retiró el arte de pesca del mar,… pic.twitter.com/YwptM2xHSK — Telemetro Reporta (@TReporta) July 10, 2026

Además del rescate de las tortugas, el SENAN retiró el trasmallo del mar para impedir que siguiera representando un peligro para otras especies de la fauna marina.

La entidad reiteró la importancia de proteger los ecosistemas marinos y recordó que este tipo de acciones contribuye a la conservación de la biodiversidad y a la seguridad de las especies que habitan en las costas panameñas.