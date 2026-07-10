Coclé Nacionales -  10 de julio de 2026 - 15:34

SENAN libera dos tortugas marinas atrapadas en un trasmallo

Unidades del SENAN rescataron dos tortugas marinas atrapadas durante un patrullaje en Coclé y retiraron el arte de pesca para proteger la fauna marina.

SENAN libera dos tortugas marinas atrapadas en un trasmallo

SENAN libera dos tortugas marinas atrapadas en un trasmallo

Noemí Ruíz
Por Noemí Ruíz

Unidades del Servicio Nacional Aeronaval (SENAN) rescataron a dos tortugas marinas que permanecían atrapadas en un trasmallo durante un patrullaje marítimo realizado en las costas de la provincia de Coclé.

De acuerdo con la institución, los agentes localizaron el arte de pesca mientras desarrollaban labores de vigilancia y procedieron a liberar a los dos ejemplares, evitando que continuaran en riesgo.

Unidades del SENAN rescataron dos tortugas marinas atrapadas

Además del rescate de las tortugas, el SENAN retiró el trasmallo del mar para impedir que siguiera representando un peligro para otras especies de la fauna marina.

La entidad reiteró la importancia de proteger los ecosistemas marinos y recordó que este tipo de acciones contribuye a la conservación de la biodiversidad y a la seguridad de las especies que habitan en las costas panameñas.

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