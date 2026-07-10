Lista de precios de la gasolina y el diésel en Panamá hasta el 24 de julio

Los precios de la gasolina y del diésel registrarán una disminución a partir de este viernes 10 de julio, según anunció la Secretaría Nacional de Energía. Las nuevas tarifas máximas de venta al público permanecerán vigentes hasta el próximo 24 de julio.
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Gasolina de 95 octanos: B/.1.173 (baja un total de B/.0.005).
Gasolina de 91 octanos: B/.1.107 (baja un total de B/.0.003).
Diésel bajo en azufre: B/.1.088 (baja un total de B/.0.016).
Lista de precios del combustible
Arraiján y La Chorrera
- 95 octanos: 1.173
- 91 octanos: 1.107
- Diésel: 1.088
Penonomé, Aguadulce y Divisa
- 95 octanos: 1.181
- 91 octanos: 1.115
- Diésel: 1.096
Chitré y Santiago
- 95 octanos: 1.186
- 91 octanos: 1.120
- Diésel: 1.102
Las Tablas
- 95 octanos: 1.189
- 91 octanos: 1.123
- Diésel: 1.104
Boquete y frontera
- 95 octanos: 1.197
- 91 octanos: 1.131
- Diésel: 1.112
Volcán
- 95 octanos: 1.199
- 91 octanos: 1.133
- Diésel: 1.115
Changuinola
- 95 octanos: 1.223
- 91 octanos: 1.157
- Diésel: 1.139