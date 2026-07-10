Panamá Nacionales -  10 de julio de 2026 - 08:15

Lista de precios de la gasolina y el diésel en Panamá hasta el 24 de julio

Los precios de la gasolina y del diésel registrarán una disminución a partir de este viernes 10 de julio, aseguró la Secretaría de Energía.

﻿Lista de precios de la gasolina y el diésel en Panamá.

﻿Lista de precios de la gasolina y el diésel en Panamá.

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Ana Canto
Por Ana Canto

Los precios de la gasolina y del diésel registrarán una disminución a partir de este viernes 10 de julio, según anunció la Secretaría Nacional de Energía. Las nuevas tarifas máximas de venta al público permanecerán vigentes hasta el próximo 24 de julio.

De acuerdo con el nuevo esquema de precios máximos de venta, los costos por litro se fijarán de la siguiente manera:

  • Gasolina de 95 octanos: B/.1.173 (baja un total de B/.0.005).

  • Gasolina de 91 octanos: B/.1.107 (baja un total de B/.0.003).

  • Diésel bajo en azufre: B/.1.088 (baja un total de B/.0.016).

Lista de precios del combustible

Arraiján y La Chorrera

  • 95 octanos: 1.173
  • 91 octanos: 1.107
  • Diésel: 1.088

Penonomé, Aguadulce y Divisa

  • 95 octanos: 1.181
  • 91 octanos: 1.115
  • Diésel: 1.096

Chitré y Santiago

  • 95 octanos: 1.186
  • 91 octanos: 1.120
  • Diésel: 1.102

Las Tablas

  • 95 octanos: 1.189
  • 91 octanos: 1.123
  • Diésel: 1.104

Boquete y frontera

  • 95 octanos: 1.197
  • 91 octanos: 1.131
  • Diésel: 1.112

Volcán

  • 95 octanos: 1.199
  • 91 octanos: 1.133
  • Diésel: 1.115

Changuinola

  • 95 octanos: 1.223
  • 91 octanos: 1.157
  • Diésel: 1.139

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