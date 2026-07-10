Lista de precios de la gasolina y el diésel en Panamá hasta el 24 de julio

﻿Lista de precios de la gasolina y el diésel en Panamá.

Los precios de la gasolina y del diésel registrarán una disminución a partir de este viernes 10 de julio, según anunció la Secretaría Nacional de Energía. Las nuevas tarifas máximas de venta al público permanecerán vigentes hasta el próximo 24 de julio.