"Ahí no sale nada bueno", dijo el presidente Mulino al referirse a la bancada Vamos y Seguimos

El presidente de la República, José Raúl Mulino , reconoció que no invitó a los diputados de las bancadas Vamos y Seguimos a la reunión y almuerzo que sostuvo en el Palacio de las Garzas con legisladores de otras agrupaciones políticas.

"Ellos tiraron todas las puertas posibles entre diputados, ¿por qué los tengo que invitar? Ahí no sale nada bueno", expresó el mandatario.

Diálogo sobre infraestructura y proyectos regionales

Durante el encuentro con los diputados, el jefe de Estado destacó su plan de generación de empleos a nivel nacional mediante grandes obras de infraestructura que ya se encuentran en ejecución. Entre ellas, resaltó el proyecto de la carretera Panamericana Oeste, que contempla la rehabilitación de 192 kilómetros de vía desde Loma Campana, en la provincia de Panamá Oeste, hasta Santiago, en Veraguas.

Por su parte, los parlamentarios plantearon las necesidades urgentes de diversas regiones del país, con especial énfasis en circuitos de Bocas del Toro, Azuero y San Miguelito. Ante estas solicitudes, el presidente Mulino anunció que realizará una gira de trabajo a Changuinola, donde coordinará la entrega de soluciones de vivienda, apoyos al sector agrícola, oportunidades laborales y la reactivación de complejos deportivos.