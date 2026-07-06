Panamá Nacionales -  6 de julio de 2026 - 14:02

"El Teleférico de San Miguelito va": Mulino anuncia publicación de los pliegos del proyecto

El presidente informó que fueron publicados los pliegos para contratar el diseño, construcción y puesta en marcha del Teleférico de Panamá y San Miguelito.

El Teleférico de San Miguelito va

"El Teleférico de San Miguelito va"

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Noemí Ruíz
Por Noemí Ruíz

El presidente de Panamá, José Raúl Mulino, anunció que el proyecto del Teleférico de Panamá y San Miguelito continúa avanzando y confirmó la publicación de los pliegos para la contratación de las distintas fases de la obra.

A través de su cuenta oficial en X, el mandatario expresó: "El Teleférico de San Miguelito va", reafirmando el compromiso de su administración con la construcción de este sistema de transporte.

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¿Qué incluyen los pliegos?

Según Mulino, la licitación contempla la contratación de los servicios para:

  • Diseño del proyecto.
  • Estudios complementarios.
  • Construcción de la obra.
  • Suministro y fabricación de los equipos.
  • Instalación e integración del sistema.
  • Pruebas y certificación.
  • Puesta en marcha.
  • Entrega operativa del Teleférico.
  • Opción de mantenimiento.

Un proyecto para mejorar la movilidad

El Teleférico de Panamá y San Miguelito forma parte de las iniciativas del Gobierno para fortalecer la movilidad en uno de los distritos con mayor densidad poblacional del país.

El proyecto busca conectar comunidades de difícil acceso con la red del Metro de Panamá, reduciendo los tiempos de traslado y mejorando la conectividad para miles de residentes.

En semanas anteriores, el presidente Mulino había señalado que el proyecto seguiría adelante mediante una nueva estructuración técnica y financiera, luego de que el proceso de licitación inicial fuera declarado desierto.

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