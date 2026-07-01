Teleférico de San Miguelito será una realidad; presidente Mulino reactiva el proyecto

El presidente de la República, José Raúl Mulino, anunció que el Teleférico de San Miguelito continuará avanzando y aseguró que el proyecto se convertirá en una realidad, pese a que el proceso de licitación fue declarado desierto. Durante su informe a la Nación, el mandatario explicó que el Gobierno trabaja en una nueva estrategia para hacer viable la obra.

"El teleférico de San Miguelito será una realidad. La licitación no funcionó, pero avanzamos ahora en la estructuración técnica y financiera para poder poner en marcha una obra que transformará la movilidad de cientos de miles de panameños que viven en ese lugar", expresó Mulino. "El teleférico de San Miguelito será una realidad. La licitación no funcionó, pero avanzamos ahora en la estructuración técnica y financiera para poder poner en marcha una obra que transformará la movilidad de cientos de miles de panameños que viven en ese lugar", expresó Mulino.

¿Qué pasó con la licitación?

El proyecto quedó en pausa luego de que la licitación fuera declarada desierta, por lo que las autoridades iniciaron un proceso de revisión para definir un nuevo esquema técnico y financiero que permita ejecutar la obra.

Según el presidente, esta nueva etapa busca garantizar la viabilidad del proyecto antes de lanzar un nuevo proceso de contratación.

¿Cómo será el Teleférico de San Miguelito?

El Teleférico de San Miguelito es un sistema de transporte por cable diseñado para conectar comunidades de difícil acceso con la red del Metro de Panamá, facilitando el desplazamiento diario de miles de usuarios.

Entre sus principales características destacan:

Extensión: 6.6 kilómetros.

6.6 kilómetros. Estaciones: Seis en total, de las cuales cuatro estarán ubicadas en San Miguelito y dos en el distrito de Panamá.

Seis en total, de las cuales cuatro estarán ubicadas en San Miguelito y dos en el distrito de Panamá. Objetivo: Beneficiar a cerca de 300,000 residentes, reduciendo los tiempos de traslado e integrando a las comunidades con el sistema de transporte masivo.

Buscan mejorar la movilidad

Con este proyecto, el Gobierno busca ofrecer una alternativa de transporte para uno de los distritos con mayor densidad poblacional del país, mejorando la conectividad entre los barrios de difícil acceso y las estaciones del Metro de Panamá.

El anuncio forma parte de las obras de infraestructura destacadas por el presidente Mulino durante su informe a la Nación, en el que presentó los avances y proyectos prioritarios para su segundo año de gestión.