Panamá Nacionales -  16 de agosto de 2026 - 09:37

Línea 1 del Metro de Panamá se detiene momentáneamente por ingreso de un perro a la vía

El Metro de Panamá informó que personal de la institución trabaja para atender la situación y restablecer el servicio de manera segura.

Metro de Panamá

Metro de Panamá

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Noemí Ruíz
Por Noemí Ruíz

La Línea 1 del Metro de Panamá se encuentra momentáneamente detenida debido al ingreso de un perro a la vía, informó este domingo el Metro de Panamá. La institución indicó que su personal se encuentra atendiendo la situación para poder restablecer el servicio de manera segura.

Metro de Panamá solicita comprensión a los usuarios

El Metro de Panamá pidió comprensión a los usuarios mientras se desarrollan las labores para solucionar el incidente. Por el momento, la institución no ha informado cuánto tiempo podría tomar la reanudación del servicio ni si el incidente ha generado otras afectaciones en la operación de la Línea 1.

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