De China a España e India: estos son los 10 embajadores recibidos por Mulino

Estos son los 10 embajadores recibidos por Mulino

El presidente de la República, José Raúl Mulino, recibió en el Palacio de Las Garzas las cartas credenciales de diez embajadores que los acreditan como representantes diplomáticos ante Panamá. La ceremonia se desarrolló en el Salón Amarillo, con la participación del ministro de Relaciones Exteriores, Javier Martínez-Acha.

Durante el acto, Mulino dio la bienvenida a cada uno de los representantes diplomáticos antes de sostener conversaciones sobre asuntos de interés bilateral.

Recibe todas las noticias en tu casilla de e-mail.

Contenido de interés: Energía, zonas libres y finanzas: lo que Surinam busca aprender de Panamá

¿Quiénes son los 10 embajadores acreditados en Panamá?

El primero en presentar sus cartas credenciales fue Arvin Reyes De León, embajador de Filipinas residente en México y concurrente en la República de Panamá.

Posteriormente participaron los siguientes representantes:

Rafael Fernando Sierra Quesada , embajador de Honduras.

Raymonde Fabienne Sajous , embajadora de Haití.

Zhang Xiangyan , embajador de la República Popular China.

Enis Xhemaili , embajador de Kosovo.

Moisés Morera Martín , embajador de España.

Andrea Matteo Fontana , embajador de la Unión Europea.

Ahmed Fawzi Abdelglil Elsherif , embajador de Egipto.

Fredericus Laurentius Martinus Duijn , embajador del Reino de los Países Bajos.

Pratibha Parkar, embajadora de la India.

La presentación de cartas credenciales es el procedimiento diplomático mediante el cual los representantes quedan formalmente acreditados ante el Estado receptor para ejercer sus funciones.