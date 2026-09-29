Diputados y dirigentes del PRD se reúnen para definir posición sobre reformas electorales

Diputados del Partido Revolucionario Democrático ( PRD ) y presidentes de área del colectivo se reunieron este martes en un restaurante para analizar el proyecto de reformas electorales y definir su posición. La secretaria general del PRD, Balbina Herrera, no participó del encuentro.

El diputado y primer subsecretario del Comité Ejecutivo Nacional (CEN), Raphael Buchanan, negó que exista división dentro del colectivo y aseguró que se realizarán más reuniones.

PRD analiza artículo sobre representación legal de los partidos

Asimismo, Buchanan indicó que durante el encuentro se discutió el artículo 100 de la iniciativa legislativa, relacionado con la representación legal de los partidos políticos, la cual recaería sobre el presidente del colectivo.

"El PRD se mantiene unificado. Se mantiene fortalecido. Puede haber discrepancias y opiniones a lo interno, pero como partido vamos a poder solventarlas y explicarlas", señaló el diputado.