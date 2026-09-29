Alerta por falsos allanamientos: ¿Cómo verificar si un operativo es real?

Ante la alerta por falsos allanamientos , el criminólogo Gustavo Daniel Ávila destacó la importancia de que los ciudadanos conozcan cómo verificar si las personas que llegan a una residencia asegurando participar en un operativo de las autoridades realmente están facultadas para realizar la diligencia.

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¿Cómo saber si un allanamiento es real?

Ávila explicó que existen claves de seguridad que permiten verificar la legitimidad de un procedimiento antes de asumir que quienes se presentan en una vivienda pertenecen a las autoridades.

La verificación resulta especialmente importante ante casos en los que personas pueden intentar hacerse pasar por funcionarios o miembros de los estamentos de seguridad para ingresar a una propiedad.

Alerta por falsos allanamientos. El criminólogo Gustavo Daniel Ávila detalla claves de seguridad para verificar si un operativo es real.#RPCRadio pic.twitter.com/qpe6Px7UpL — Rpc Radio (@rpc_radio) September 29, 2026

Ante una situación sospechosa, la ciudadanía debe evitar confrontaciones que puedan poner en riesgo su seguridad y buscar mecanismos que permitan confirmar que se trata de una diligencia oficial.

¿Qué hacer ante un supuesto operativo?

El criminólogo recomienda prestar atención a los elementos que permitan establecer la legitimidad del procedimiento y verificar la información por canales oficiales cuando existan dudas.

Las recomendaciones específicas sobre documentación, identificación de los funcionarios y procedimiento deben atender las particularidades de cada operativo y las disposiciones legales aplicables.

Las autoridades también deben ser notificadas cuando existan indicios de que personas estarían suplantando a funcionarios o utilizando un supuesto allanamiento para intentar ingresar a una residencia.