UNACHI destinará B/.7.7 millones al pago de planillas pendientes

Durante la sustentación de la Universidad Autónoma de Chiriquí ( UNACHI ) ante la Comisión de Presupuesto de la Asamblea Nacional, se presentó un traslado de partida por B/.7,722,079.00 para cubrir gastos correspondientes a la planilla y sus respectivas contribuciones a la seguridad social, incluyendo el pago de la segunda quincena de agosto y las dos quincenas de septiembre.

El rector Absel Navarro señaló que la UNACHI atraviesa una crisis financiera y, sobre todo, una crisis de confianza, y aseguró que esta nueva administración no justificará las decisiones anteriores que han afectado el prestigio y la reputación de la universidad.

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¿Para qué utilizará la UNACHI los B/.7.7 millones?

El traslado permitirá pagar la planilla vencida. Se destinarán B/.2.2 millones para sueldos fijos de la administración general, B/.5.3 millones para sueldos fijos de docencia y B/.51,199 para sueldos fijos de investigación.

Esta suma cubrirá las tres últimas quincenas: la segunda de agosto y las dos correspondientes a septiembre.

En cuanto a la contención del gasto, se redujeron en un 40% los gastos de representación y sobresueldos, lo que permite un ahorro de B/.350 mil. Además, se eliminaron nueve direcciones y nueve subdirecciones.