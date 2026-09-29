UNACHI destinará B/.7.7 millones al pago de planillas pendientes

Durante la sustentación de la Universidad Autónoma de Chiriquí (UNACHI) ante la Comisión de Presupuesto de la Asamblea Nacional, se presentó un traslado de partida por B/.7,722,079.00 para cubrir gastos correspondientes a la planilla y sus respectivas contribuciones a la seguridad social, incluyendo el pago de la segunda quincena de agosto y las dos quincenas de septiembre.
¿Para qué utilizará la UNACHI los B/.7.7 millones?
El traslado permitirá pagar la planilla vencida. Se destinarán B/.2.2 millones para sueldos fijos de la administración general, B/.5.3 millones para sueldos fijos de docencia y B/.51,199 para sueldos fijos de investigación.
Esta suma cubrirá las tres últimas quincenas: la segunda de agosto y las dos correspondientes a septiembre.
En cuanto a la contención del gasto, se redujeron en un 40% los gastos de representación y sobresueldos, lo que permite un ahorro de B/.350 mil. Además, se eliminaron nueve direcciones y nueve subdirecciones.