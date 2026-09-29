Liberarán moscas del Mediterráneo estériles en Chiriquí el 16 de octubre

El Ministerio de Desarrollo Agropecuario (MIDA) realizará el próximo 16 de octubre la primera liberación de ejemplares estériles de la mosca del Mediterráneo en Potrerillos, provincia de Chiriquí. La medida se adopta luego de casi 10 años de monitoreo y análisis sobre el comportamiento de esta plaga en la región.

Emeris Quintero, director nacional de Sanidad Vegetal del MIDA, explicó que la decisión responde a los resultados obtenidos durante años de seguimiento de la mosca del Mediterráneo.

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Según Quintero, la plaga mantiene un nicho en Chiriquí relacionado con las zonas productoras de café, donde desarrolla parte de su ciclo.

Emeris Quintero, director nacional de Sanidad Vegetal del @MIDAPma, da a conocer que el próximo 16 de octubre se realizará la primera liberación de la mosca del Mediterráneo esteril en Potrerillo, en Chiriquí.



Detalló que esto obedece a un análisis previo de casi 10 años de… pic.twitter.com/FeAs0mDwCn — Telemetro Reporta (@TReporta) September 29, 2026

“En este momento no tenemos evidencia de que afecte directamente al grano, pero su ciclo lo hace ahí”, explicó el funcionario. “En este momento no tenemos evidencia de que afecte directamente al grano, pero su ciclo lo hace ahí”, explicó el funcionario.

Cuando desaparece el café, agregó, la mosca se desplaza hacia las Tierras Bajas, donde puede atacar diferentes frutas.

Entre los productos mencionados por Quintero están:

Naranja.

Mango.

Guayaba.

Aguacate.

¿Cuándo será la primera liberación?

La primera liberación de moscas del Mediterráneo estériles está programada para el 16 de octubre en Potrerillos, Chiriquí.

La acción forma parte de las medidas adoptadas después del monitoreo realizado durante casi una década sobre la presencia y comportamiento de la plaga en esta provincia.

El MIDA busca con este tipo de intervención atender la presencia de la mosca del Mediterráneo y reducir el riesgo que representa para las frutas susceptibles en las áreas productivas de Chiriquí.