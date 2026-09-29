Panamá Nacionales -  29 de septiembre de 2026 - 11:33

Liberarán moscas del Mediterráneo estériles en Chiriquí el 16 de octubre

El MIDA realizará el 16 de octubre la primera liberación de moscas del Mediterráneo estériles en Potrerillos, Chiriquí, tras casi 10 años de monitoreo.

Liberarán moscas del Mediterráneo estériles en Chiriquí

Liberarán moscas del Mediterráneo estériles en Chiriquí

@MIDA
Noemí Ruíz
Por Noemí Ruíz

El Ministerio de Desarrollo Agropecuario (MIDA) realizará el próximo 16 de octubre la primera liberación de ejemplares estériles de la mosca del Mediterráneo en Potrerillos, provincia de Chiriquí. La medida se adopta luego de casi 10 años de monitoreo y análisis sobre el comportamiento de esta plaga en la región.

¿Por qué liberarán moscas del Mediterráneo estériles en Chiriquí?

Emeris Quintero, director nacional de Sanidad Vegetal del MIDA, explicó que la decisión responde a los resultados obtenidos durante años de seguimiento de la mosca del Mediterráneo.

Según Quintero, la plaga mantiene un nicho en Chiriquí relacionado con las zonas productoras de café, donde desarrolla parte de su ciclo.

“En este momento no tenemos evidencia de que afecte directamente al grano, pero su ciclo lo hace ahí”, explicó el funcionario. “En este momento no tenemos evidencia de que afecte directamente al grano, pero su ciclo lo hace ahí”, explicó el funcionario.

Cuando desaparece el café, agregó, la mosca se desplaza hacia las Tierras Bajas, donde puede atacar diferentes frutas.

Entre los productos mencionados por Quintero están:

  • Naranja.

  • Mango.

  • Guayaba.

  • Aguacate.

¿Cuándo será la primera liberación?

La primera liberación de moscas del Mediterráneo estériles está programada para el 16 de octubre en Potrerillos, Chiriquí.

La acción forma parte de las medidas adoptadas después del monitoreo realizado durante casi una década sobre la presencia y comportamiento de la plaga en esta provincia.

El MIDA busca con este tipo de intervención atender la presencia de la mosca del Mediterráneo y reducir el riesgo que representa para las frutas susceptibles en las áreas productivas de Chiriquí.

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