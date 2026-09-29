Agresiones a docentes en Veraguas: MEDUCA investiga varios casos, ¿qué ocurrió en Montijo?

El Ministerio de Educación (MEDUCA) en Veraguas mantiene bajo investigación varios casos relacionados con presuntas agresiones contra docentes en centros educativos de la provincia. El más reciente se registró en el Centro Educativo El Bongo, en Montijo, donde las clases fueron suspendidas este lunes mientras las autoridades dan seguimiento a lo ocurrido.

¿Qué ocurrió con la docente de la Escuela El Bongo en Montijo?

De acuerdo con la información suministrada, las autoridades educativas investigan un incidente ocurrido días atrás en el que una docente del Centro Educativo El Bongo habría sido agredida físicamente durante una situación que involucró a una madre de familia.

La regional del @MeducaPma en Veraguas suspendió este lunes las clases en el Centro Educativo El Bongo, en Montijo, mientras se realizan las investigaciones por un incidente en que una maestra fue golpeada por una madre, y coordina una reunión con miembros de la comunidad… pic.twitter.com/NmKrDWHOtR — Telemetro Reporta (@TReporta) September 28, 2026

Como medida de seguridad, MEDUCA confirmó que la docente será reubicada en otro plantel, traslado que se hará efectivo a partir de la fecha.

La regional de Educación en Veraguas también suspendió las clases este lunes y coordina una reunión con integrantes de la comunidad educativa para abordar la situación y buscar medidas que permitan evitar nuevos incidentes.

Madre involucrada denuncia supuesto bullying contra su hija

El @MeducaPma en Veraguas da seguimiento a casos de agresión en contra de docentes, el último de ellos, ocurrido en el Centro Educativo El Bongo, donde una madre señalada en uno de estos casos brindó su testimonio y denunció que su hija ha sido víctima de bullying. pic.twitter.com/8Z1hvZllLD — Telemetro Reporta (@TReporta) September 27, 2026

La madre señalada en el caso también brindó su versión sobre lo sucedido y denunció que su hija habría sido víctima de bullying. El señalamiento forma parte de las versiones conocidas alrededor del caso, mientras las autoridades educativas mantienen las investigaciones para esclarecer las circunstancias en las que ocurrió el incidente.

MEDUCA investiga otros casos de agresiones contra docentes en Veraguas

El hecho registrado en El Bongo no sería el único bajo seguimiento de las autoridades educativas. Según la información suministrada, varios casos de agresiones contra docentes se han registrado en centros escolares de Veraguas y actualmente son investigados por MEDUCA.

Las autoridades regionales mantienen el seguimiento a estos hechos y, en el caso de Montijo, buscan coordinar acciones con la comunidad educativa para prevenir que situaciones similares vuelvan a registrarse.