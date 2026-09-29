Gasolina podría subir y el diésel bajar: esto se conoce sobre los próximos precios

Gasolina de 91 y 95 octanos y el diésel

Los conductores están a la espera de los nuevos precios del combustible en Panamá, que serán anunciados esta semana. Mientras se publica la información oficial para el próximo periodo, las tarifas actuales de la gasolina de 91 y 95 octanos y el diésel permanecerán vigentes hasta las 5:59 a.m. del viernes 2 de octubre de 2026.

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¿Cuánto cuesta actualmente la gasolina en Panamá?

En Panamá y Colón, los precios máximos vigentes por litro son:

Gasolina de 95 octanos: B/.1.384 por litro.

Gasolina de 91 octanos: B/.1.287 por litro.

Diésel bajo en azufre: B/.1.530 por litro.

Estos precios corresponden al periodo vigente hasta las 5:59 a.m. del viernes 2 de octubre.

Esta semana serán anunciados los nuevos precios del combustible en Panamá y extraoficialmente se prevé que las gasolinas de 91 y 95 octanos registren un incremento de 4 centavos por litro, mientras que el diésel bajaría 1 centavo por litro. pic.twitter.com/HtQZEfwemQ — Telemetro Reporta (@TReporta) September 29, 2026

¿Subirá la gasolina después del 2 de octubre?

Esta semana deberán conocerse oficialmente los precios que regirán durante el próximo periodo.

De manera extraoficial, se prevé que las gasolinas de 91 y 95 octanos aumenten alrededor de 4 centavos por litro, mientras que el diésel podría disminuir aproximadamente 1 centavo por litro.

Estos ajustes todavía no deben considerarse oficiales. Los precios definitivos deberán confirmarse mediante la información correspondiente antes de su entrada en vigencia.

De concretarse las variaciones señaladas extraoficialmente, los conductores enfrentarían un nuevo incremento en el costo de las gasolinas, mientras que quienes utilizan diésel tendrían una ligera reducción.

Los precios pueden variar según la zona del país debido a los costos asociados al transporte del combustible.