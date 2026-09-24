Los conductores enfrentan nuevos precios máximos para la gasolina de 95 y 91 octanos y el diésel bajo en azufre en Panamá, con tarifas que varían dependiendo de la zona del país. Los valores estarán vigentes hasta las 5:59 a.m. del viernes 2 de octubre de 2026.

La ubicación es uno de los factores que determina cuánto terminará pagando un conductor por combustible, por lo que comparar el precio por litro permite calcular la diferencia al momento de llenar el tanque.

Recibe todas las noticias en tu casilla de e-mail.

Contenido relacionado: Bocas del Toro paga el combustible más caro del país: ¿Cuánto cuesta el litro?

¿Cuánto cuesta la gasolina en Panamá y Colón?

Para Panamá y Colón, los precios máximos por litro quedaron establecidos de la siguiente manera:

Gasolina de 95 octanos: B/.1.384 por litro.

B/.1.384 por litro. Gasolina de 91 octanos: B/.1.287 por litro.

B/.1.287 por litro. Diésel ULS: B/.1.530 por litro.

Estos valores corresponden a los precios máximos de venta al público durante el periodo establecido.

¿Cuánto cuesta llenar un tanque de 40 litros?

Tomando como referencia los precios máximos establecidos para Panamá y Colón, un conductor que compre 40 litros pagaría aproximadamente:

95 octanos: B/.55.36.

B/.55.36. 91 octanos: B/.51.48.

B/.51.48. Diésel ULS: B/.61.20.

Por lo tanto, entre las dos gasolinas, llenar 40 litros con 91 octanos cuesta B/.3.88 menos que hacerlo con gasolina de 95 octanos.

¿Dónde está más barata la gasolina en Panamá?

Los precios máximos del combustible no son iguales en todo el territorio nacional. Las tarifas cambian según la provincia, distrito o zona establecida en la tabla oficial.

Por esta razón, para determinar dónde está más barata la gasolina es necesario comparar el precio máximo de cada localidad para el mismo tipo de combustible, ya sea gasolina de 95 octanos, 91 octanos o diésel.

Los nuevos precios permanecerán vigentes hasta las 5:59 a.m. del 2 de octubre de 2026, cuando deberá entrar en vigencia el siguiente periodo de precios.