Bocas del Toro paga el combustible más caro del país: ¿Cuánto cuesta el litro?

Bocas del Toro paga el combustible más caro del país

Los precios de la gasolina y el diésel en Bocas del Toro generan preocupación entre residentes y comerciantes, quienes aseguran que el incremento del combustible está afectando sus actividades y solicitan medidas que permitan reducir el impacto económico.

Según la tabla vigente de precios máximos de venta de combustibles, Changuinola registra los valores más altos del país para las gasolinas de 95 y 91 octanos, así como para el diésel bajo en azufre.

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¿Cuánto cuesta la gasolina y el diésel en Bocas del Toro?

Los precios máximos establecidos para Changuinola durante el período comprendido entre el 18 de septiembre y las 5:59 a.m. del 2 de octubre de 2026 son:

Gasolina de 95 octanos: B/.1.434 por litro.

B/.1.434 por litro. Gasolina de 91 octanos: B/.1.337 por litro.

B/.1.337 por litro. Diésel bajo en azufre: B/.1.580 por litro.

En comparación, Panamá y Colón registran B/.1.384 por litro para la gasolina de 95, B/.1.287 para la de 91 y B/.1.530 para el diésel.

Residentes y comerciantes de Bocas del Toro denuncian que pagan los precios más altos de combustible de todo el país, y piden ser incluidos en las medidas de regulación para no paralizar sus actividades. pic.twitter.com/F1ZCyRnCyx — Telemetro Reporta (@TReporta) September 23, 2026

Esto representa una diferencia de B/.0.050 por litro entre Changuinola y Panamá o Colón para cada uno de los tres combustibles.

Residentes y comerciantes piden medidas

Ante estos precios, residentes y comerciantes de Bocas del Toro han expresado preocupación por el impacto que representa el combustible en sus actividades diarias y comerciales.

Los afectados solicitan ser considerados dentro de las medidas destinadas a mitigar el costo de los combustibles, al advertir que los elevados precios podrían afectar la continuidad de algunas de sus actividades.

Actualmente existe un mecanismo temporal y focalizado de estabilización del precio del combustible dirigido a determinados sectores, entre ellos transporte público colectivo y selectivo, transporte colegial, transporte de carga y pesca artesanal.

¿Hasta cuándo estarán vigentes estos precios?

Los actuales precios máximos comenzaron a regir a las 6:00 a.m. del 18 de septiembre y permanecerán vigentes hasta las 5:59 a.m. del 2 de octubre de 2026.

La estructura de precios máximos es actualizada cada 14 días tomando en consideración factores como las variaciones de los precios de paridad de importación, costos de flete y márgenes de comercialización.