Bocas del Toro paga el combustible más caro del país: ¿Cuánto cuesta el litro?

Los precios de la gasolina y el diésel en Bocas del Toro generan preocupación entre residentes y comerciantes, quienes aseguran que el incremento del combustible está afectando sus actividades y solicitan medidas que permitan reducir el impacto económico.
¿Cuánto cuesta la gasolina y el diésel en Bocas del Toro?
Los precios máximos establecidos para Changuinola durante el período comprendido entre el 18 de septiembre y las 5:59 a.m. del 2 de octubre de 2026 son:
- Gasolina de 95 octanos: B/.1.434 por litro.
- Gasolina de 91 octanos: B/.1.337 por litro.
- Diésel bajo en azufre: B/.1.580 por litro.
En comparación, Panamá y Colón registran B/.1.384 por litro para la gasolina de 95, B/.1.287 para la de 91 y B/.1.530 para el diésel.
Esto representa una diferencia de B/.0.050 por litro entre Changuinola y Panamá o Colón para cada uno de los tres combustibles.
Residentes y comerciantes piden medidas
Ante estos precios, residentes y comerciantes de Bocas del Toro han expresado preocupación por el impacto que representa el combustible en sus actividades diarias y comerciales.
Los afectados solicitan ser considerados dentro de las medidas destinadas a mitigar el costo de los combustibles, al advertir que los elevados precios podrían afectar la continuidad de algunas de sus actividades.
Actualmente existe un mecanismo temporal y focalizado de estabilización del precio del combustible dirigido a determinados sectores, entre ellos transporte público colectivo y selectivo, transporte colegial, transporte de carga y pesca artesanal.
¿Hasta cuándo estarán vigentes estos precios?
Los actuales precios máximos comenzaron a regir a las 6:00 a.m. del 18 de septiembre y permanecerán vigentes hasta las 5:59 a.m. del 2 de octubre de 2026.
La estructura de precios máximos es actualizada cada 14 días tomando en consideración factores como las variaciones de los precios de paridad de importación, costos de flete y márgenes de comercialización.