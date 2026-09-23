Panamá Nacionales -  23 de septiembre de 2026 - 11:47

¿Compra por Marketplace? Este caso en Panamá terminó en robo y transferencias bancarias

Una persona que acordó una compra por Marketplace habría sido asaltada en el Corredor de los Pobres y obligada a realizar transferencias bancarias.

Falsa venta por Marketplace habría sido utilizada para atraer a una víctima

Falsa venta por Marketplace habría sido utilizada para atraer a una víctima

@polic
Noemí Ruíz
Por Noemí Ruíz

Una persona fue aprehendida durante la Operación Crux, desarrollada por la Policía Nacional y el Ministerio Público en el corregimiento de Ernesto Córdoba Campos, por su presunta vinculación con un robo cometido contra una persona que había acordado una compra a través de Marketplace.

Según las investigaciones, la víctima contactó a supuestos vendedores mediante la plataforma y posteriormente acudió al sector del Corredor de los Pobres para concretar la compra.

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¿Qué ocurrió durante la compra acordada por Marketplace?

Al llegar al punto acordado, la víctima habría sido abordada por varios sujetos armados, quienes presuntamente le quitaron sus pertenencias. De acuerdo con la investigación, los involucrados también habrían obligado a la víctima a realizar transferencias bancarias.

Las autoridades desarrollaron posteriormente la Operación Crux en Ernesto Córdoba Campos, que dejó como resultado la aprehensión de una persona presuntamente vinculada al hecho.

Autoridades investigan el caso

La Policía Nacional y el Ministerio Público mantienen las investigaciones para esclarecer lo ocurrido y determinar la posible participación de otras personas. La aprehensión forma parte de las diligencias relacionadas con el caso y no constituye por sí sola una declaración de culpabilidad.

El hecho también pone nuevamente la atención sobre los riesgos de acordar encuentros con desconocidos para realizar compras o ventas de artículos contactados mediante plataformas digitales.

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