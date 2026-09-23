Caso Snowland Panamá cierra con multa máxima y devolución a 41 consumidores

La Autoridad de Protección al Consumidor y Defensa de la Competencia (Acodeco) cerró formalmente el proceso relacionado con Snowland Panamá , evento promocionado como una experiencia de nieve que se realizó en diciembre de 2025 y generó numerosas inconformidades entre los consumidores.

Como resultado de las investigaciones, se impuso una multa de B/.25,000 por publicidad engañosa, correspondiente al monto máximo establecido por la Ley 45 de 2007 para este tipo de infracciones.

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Desde que se conocieron las irregularidades, la Acodeco realizó gestiones y llamados públicos para que los consumidores afectados presentaran formalmente sus quejas, un requisito necesario para tramitar la devolución del dinero.

La institución mantuvo abierto el proceso durante aproximadamente seis meses, con el propósito de brindar un plazo razonable a quienes consideraran vulnerados sus derechos.

¿Cuánto dinero fue devuelto a los consumidores?

Pese a los llamados de la Acodeco, solamente 41 consumidores formalizaron sus reclamos. En conjunto, recibieron la devolución de B/.7,342.44.

Con el cierre del proceso, la institución reiteró que la publicidad debe corresponder con las características y condiciones reales de los bienes y servicios ofrecidos.

También advirtió que continuará aplicando las medidas establecidas en la Ley 45 de 2007 ante prácticas que puedan inducir a error a los consumidores.

Documentos necesarios para presentar una queja

La Acodeco recordó que la presentación formal de una queja es indispensable para que pueda intervenir dentro de sus competencias legales. Los consumidores deben aportar documentos que respalden la transacción, entre ellos:

Comprobantes de pago

Facturas

Contratos

Publicidad del producto o servicio

Mensajes relacionados con el caso

Datos que permitan identificar al agente económico

Descripción clara de la situación

Estos elementos permiten a la institución contar con los fundamentos necesarios para desarrollar las investigaciones y acciones correspondientes en defensa de los consumidores.