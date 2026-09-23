Reformas electorales: ¿Cómo se adjudicarían las curules en circuitos plurinominales?

Asamblea retomó el debate del Proyecto de Ley 699 que reforma el Código Electoral

La Comisión de Gobierno, Justicia y Asuntos Constitucionales de la Asamblea Nacional retomó la discusión en primer debate del Proyecto de Ley 699, que plantea reformas al Código Electoral de Panamá de cara a las elecciones generales de 2029.

Durante la sesión, Osman Valdés, representante del Tribunal Electoral, explicó aspectos de la propuesta relacionados con el mecanismo para la adjudicación de curules en los circuitos plurinominales.

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¿Cómo se plantea adjudicar las curules plurinominales?

Valdés explicó ante los diputados el mecanismo contemplado dentro de la propuesta para determinar la adjudicación de las curules correspondientes a los circuitos donde se elige a más de un diputado. Este punto forma parte de los temas que son evaluados durante la discusión del Proyecto de Ley 699.

La Comisión de Gobierno, Justicia y Asuntos Constitucionales de la @asambleapa retomó la discusión del proyecto de Ley 699 que reforma el Código Electoral. El asesor del Despacho Superior, Osman Valdés, explicó cómo se plantea adjudicar las curules en los circuitos… pic.twitter.com/JhKdEIU6p0 — Telemetro Reporta (@TReporta) September 23, 2026

Al encontrarse la iniciativa en primer debate, las disposiciones discutidas todavía pueden ser modificadas durante el proceso legislativo y no constituyen reglas electorales aprobadas de manera definitiva.

Asamblea mantiene en discusión el Proyecto 699

La Comisión de Gobierno había iniciado el primer debate del Proyecto de Ley 699 el 16 de septiembre y se declaró en sesión permanente para continuar con su discusión.

La propuesta contiene modificaciones a diferentes aspectos del Código Electoral que establecerían reglas aplicables al próximo proceso electoral.

Durante las sesiones también se han presentado observaciones relacionadas con el financiamiento político, las candidaturas por libre postulación, la creación de partidos políticos y otros componentes de la normativa electoral.

La Comisión de Gobierno deberá continuar con el análisis de las propuestas de modificación antes de proceder con la votación correspondiente del proyecto en primer debate.