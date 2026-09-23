Tribunal Electoral autoriza formación de UNE, partido impulsado por Martín Torrijos

El Tribunal Electoral (TE) ordenó autorizar el inicio del proceso de formación de Unidos por la Nueva Era (UNE) , movimiento político impulsado por el expresidente de Panamá Martín Torrijos, luego de validar las firmas presentadas ante la institución.

La decisión representa un nuevo paso dentro del procedimiento que debe completar UNE para constituirse legalmente como partido político en Panamá.

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¿Qué decidió el Tribunal Electoral sobre UNE?

La autorización se produce luego de la revisión de las firmas entregadas por los promotores de Unidos por la Nueva Era para solicitar el inicio formal del proceso.

Torrijos y representantes del movimiento habían presentado ante el Tribunal Electoral en agosto la documentación requerida, acompañada de unas 1,500 firmas, además de su declaración de principios, programa y los integrantes de su junta directiva provisional.

Luego de validar más de mil firmas, Tribunal Electoral ordena que se autorice formación de partido político Unidos por la Nueva Era (UNE), del expresidente @MartinTorrijos. pic.twitter.com/4Ii2WNt1p8 — FÉLIX ANTONIO CHÁVEZ (@felixchaveztv) September 23, 2026

Para esta etapa inicial, el Código Electoral exige un mínimo de 500 firmas, además de requisitos de distribución territorial.

¿UNE ya es un partido político?

La autorización del Tribunal Electoral no significa que UNE esté constituido definitivamente como partido político.

El movimiento deberá continuar con el procedimiento establecido en el Código Electoral y alcanzar el número de adherentes requerido para obtener su reconocimiento legal como partido.

Según las reglas vigentes reportadas al momento de la presentación de UNE, las agrupaciones en formación deben alcanzar un número de adherentes equivalente al 2% de los votos válidos emitidos en la última elección presidencial.

Con base en los resultados de las elecciones de 2024, esto representa al menos 45,503 adherentes.

Martín Torrijos impulsa Unidos por la Nueva Era

Unidos por la Nueva Era es encabezado por Martín Torrijos, quien ejerció como presidente de Panamá entre 2004 y 2009.

El expresidente presentó formalmente en agosto la documentación para iniciar el proceso de constitución de UNE.

Con la autorización del Tribunal Electoral, la agrupación podrá avanzar a las siguientes etapas previstas para buscar su reconocimiento como partido político legalmente constituido.