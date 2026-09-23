Minsa recibe 50 mil vacunas contra el VPH: ¿Quiénes deben recibir la segunda dosis?

El Ministerio de Salud (Minsa) recibió 50 mil nuevas dosis de la vacuna contra el Virus del Papiloma Humano (VPH), que se suman a las 127 mil disponibles en el Depósito Nacional de Biológicos. Con esta incorporación, Panamá cuenta con 177 mil dosis para continuar la vacunación de niños y adolescentes.

El Minsa indicó que uno de los principales desafíos es lograr que quienes ya recibieron la primera dosis completen el esquema con la segunda , por lo que hizo un llamado a padres y acudientes para verificar las tarjetas de vacunación de sus hijos.

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¿Quiénes deben recibir la segunda dosis contra el VPH?

La enfermera epidemióloga del Programa Ampliado de Inmunizaciones (PAI), Dalys Pinto, explicó que la vacunación contra el VPH comienza a partir de los 10 años y está dirigida tanto a niñas como a niños.

La segunda dosis se aplica seis meses después de la primera.

Incluso los menores que recibieron la primera dosis cuando tenían 10 años y actualmente tienen 11 o 12 años pueden acudir para completar el esquema correspondiente.

Según Pinto, mientras la cobertura de la primera dosis se mantiene por encima del 70% al 80%, la cobertura de la segunda es considerablemente menor.

“Necesitamos cubrir con una segunda dosis. Cuando la enfermera llegue nuevamente a la escuela, es importante que el niño tenga su tarjeta de vacunación para poder recibirla”, explicó. “Necesitamos cubrir con una segunda dosis. Cuando la enfermera llegue nuevamente a la escuela, es importante que el niño tenga su tarjeta de vacunación para poder recibirla”, explicó.

¿Dónde pueden aplicar la vacuna contra el VPH?

La estrategia de vacunación contempla jornadas en escuelas públicas y privadas.

El Minsa solicita a los padres y acudientes enviar la tarjeta de vacunación cuando se anuncie la visita del personal de Enfermería al centro educativo. No contar con este documento podría impedir que el estudiante sea vacunado durante esa jornada.

Las escuelas que todavía no hayan recibido la visita de los equipos pueden comunicarse con la instalación de salud más cercana para coordinar la vacunación.

Los niños y adolescentes que no recibieron la vacuna durante una jornada escolar también pueden acudir a instalaciones del Minsa o de la Caja de Seguro Social (CSS), donde la vacuna está disponible gratuitamente.

¿Qué enfermedades ayuda a prevenir la vacuna contra el VPH?

La vacunación busca generar protección antes de la exposición al VPH y disminuir a futuro el riesgo de enfermedades asociadas con este virus.

Entre ellas, el Minsa menciona:

Cáncer de cuello uterino.

Cáncer de pene.

Cáncer anal.

Verrugas genitales.

Tras la aplicación pueden presentarse efectos esperados como dolor leve y enrojecimiento en el sitio de la inyección.

El Minsa reiteró a los padres la importancia de revisar si sus hijos ya recibieron la primera dosis y, de ser necesario, completar la segunda en el período correspondiente.