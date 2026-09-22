Vacuna contra la influenza: Minsa mantiene 325 mil dosis disponibles en Panamá

El Ministerio de Salud (Minsa) reforzó el llamado a la población a mantener actualizado su esquema de vacunación y acudir a las instalaciones de salud para protegerse contra las enfermedades respiratorias, luego de que el país superara el millón de dosis aplicadas contra la influenza.

Dalys Pinto, enfermera epidemióloga del Programa Ampliado de Inmunización (PAI) del Minsa, informó que todavía están disponibles 325 mil dosis contra la influenza a nivel nacional.

¿Quiénes deben vacunarse contra la influenza?

El Minsa recomienda la vacunación especialmente a los siguientes grupos:

Niños de 6 a 11 meses.

Personas mayores de 60 años.

Pacientes con enfermedades crónicas.

Embarazadas.

Pinto recordó que las mujeres pueden vacunarse contra la influenza desde el momento en que conocen su embarazo. Aunque lleven su control prenatal en una instalación privada, pueden acudir gratuitamente a los centros de vacunación del Minsa y la CSS presentando su tarjeta.

Vacunación contra el VSR en embarazadas

En cuanto al virus respiratorio sincitial (VSR), se reporta la aplicación de 21,350 dosis, equivalente a una cobertura del 61 % de las embarazadas.

La recomendación es que las mujeres embarazadas, a partir de las 30 semanas de gestación, acudan a las instalaciones del Minsa o la CSS para recibir la vacuna y favorecer la transferencia de anticuerpos al bebé durante sus primeros meses de vida.

El Minsa también mantiene una estrategia complementaria con anticuerpos monoclonales para los recién nacidos, particularmente cuando la madre no recibió la vacuna o no transcurrió el tiempo necesario para una adecuada transferencia de anticuerpos.

Pinto destacó, además, la importancia de la vacunación contra la tosferina durante el embarazo y de proteger a las personas que convivirán con el recién nacido, entre ellas el padre, los abuelos y otros familiares cercanos.

Vacunas gratuitas en el Minsa y la CSS

Las vacunas disponibles en el Minsa y la CSS son gratuitas. La población puede acudir a los puestos habilitados en todo el país, incluidas las jornadas desarrolladas durante los fines de semana.

La institución también solicitó a los padres de familia facilitar la tarjeta de vacunación de sus hijos cuando los equipos de enfermería acudan a parvularios, centros de orientación infantil y familiar (COIF) y otros centros infantiles.

El llamado se extiende a los familiares de adultos mayores que residen en asilos, para evitar que la falta de autorización impida su vacunación.

El Minsa reiteró que acudir oportunamente a los centros de salud, completar los esquemas de vacunación y mantener protegidos a los grupos más vulnerables son medidas fundamentales para prevenir complicaciones.