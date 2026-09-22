Cierre parcial en la Cinta Costera 3 esta noche: horario y carriles afectados

Cierre parcial en la Cinta Costera 3. MEF

Por Ana Canto La Autoridad del Tránsito y Transporte Terrestre (ATTT) informó que este martes 22 de septiembre se realizará la actividad “Noche en Bicicleta”, en conmemoración del Día Mundial Sin Automóvil, por lo que habrá un cierre parcial en la Cinta Costera 3.

Para garantizar el desarrollo seguro de la actividad y proteger a sus participantes, la restricción vehicular se aplicará desde las 6:00 p.m. hasta las 9:00 p.m.

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