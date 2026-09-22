Panamá Nacionales -  22 de septiembre de 2026 - 17:12

Cierre parcial en la Cinta Costera 3 esta noche: horario y carriles afectados

ATTT informa que habrá un cierre parcial en la Cinta Costera 3 por la actividad “Noche en Bicicleta”.

Cierre parcial en la Cinta Costera 3. 

Cierre parcial en la Cinta Costera 3. 

MEF
Ana Canto
Por Ana Canto

La Autoridad del Tránsito y Transporte Terrestre (ATTT) informó que este martes 22 de septiembre se realizará la actividad “Noche en Bicicleta”, en conmemoración del Día Mundial Sin Automóvil, por lo que habrá un cierre parcial en la Cinta Costera 3.

Para garantizar el desarrollo seguro de la actividad y proteger a sus participantes, la restricción vehicular se aplicará desde las 6:00 p.m. hasta las 9:00 p.m.

¿Qué carriles de la Cinta Costera 3 estarán cerrados?

Se cerrarán únicamente los tres carriles en sentido desde el estadio Maracaná hacia el Mercado de Mariscos. El sentido hacia Panamá Oeste permanecerá habilitado durante la actividad. La ATTT aclaró que no se cerrará por completo la Cinta Costera 3.

View this post on Instagram

En esta nota:
Seguir leyendo

Vacuna contra la influenza: Minsa mantiene 325 mil dosis disponibles en Panamá

Hospital de Cancerología de la CSS inaugura servicio de braquiterapia de alta tasa

Estudio STEP Young evalúa la obesidad infantil

Recomendadas

Más Noticias