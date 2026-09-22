Cierre parcial en la Cinta Costera 3 esta noche: horario y carriles afectados

La Autoridad del Tránsito y Transporte Terrestre (ATTT) informó que este martes 22 de septiembre se realizará la actividad “Noche en Bicicleta”, en conmemoración del Día Mundial Sin Automóvil, por lo que habrá un cierre parcial en la Cinta Costera 3.
¿Qué carriles de la Cinta Costera 3 estarán cerrados?
Se cerrarán únicamente los tres carriles en sentido desde el estadio Maracaná hacia el Mercado de Mariscos. El sentido hacia Panamá Oeste permanecerá habilitado durante la actividad. La ATTT aclaró que no se cerrará por completo la Cinta Costera 3.