¿Quién es Sergio Pardo? El español que se suma a la Selección de Panamá

La Federación Panameña de Fútbol (FEPAFUT) anunció la contratación del español Sergio Pardo Carrillo como nuevo preparador físico de la Selección de Panamá, que se encuentra concentrada en India para afrontar los tres partidos correspondientes a su gira por Asia.

Pardo Carrillo, de 48 años, ya comenzó a trabajar con el conjunto panameño y este martes estuvo al frente de los primeros movimientos realizados por los jugadores que recientemente se incorporaron a la concentración.

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¿Quién es Sergio Pardo, nuevo preparador físico de Panamá?

El español llega a la Selección de Panamá con experiencia en clubes de España y México.

Entre 2019 y 2021 trabajó como preparador físico del Girona FC, cuando el conjunto militaba en la Segunda División española.

Posteriormente formó parte del Elche CF entre 2021 y 2023, etapa en la que el club compitió en la Primera División de España.

Selección de Panamá nombra a su nuevo preparador físico con gran experiencia en España https://t.co/j9Acx6qeaW a través de @deportes_rpc — Deportes RPC (@deportes_rpc) September 22, 2026

Su trayectoria continuó en el Rayo Vallecano, donde ejerció como preparador físico entre 2023 y 2024, también en la máxima categoría del fútbol español.

Antes de incorporarse a la selección panameña, Pardo Carrillo trabajó con Santos Laguna, de la Primera División de México, entre 2024 y 2026.

Sergio Pardo ya trabaja con Panamá en India

La incorporación del español se produce mientras la Selección Nacional se encuentra en India para cumplir con su gira asiática.

Pardo Carrillo estará encargado de la preparación física del equipo durante los tres partidos de la gira por Asia.

El nuevo integrante del cuerpo técnico ya dirigió este martes los primeros trabajos de los futbolistas que se incorporaron recientemente a la concentración de Panamá.