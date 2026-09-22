Trabajador de la Línea 3 del Metro muere tras incidente dentro del túnel en Farfán

Un trabajador de 25 años que laboraba en el proyecto de la Línea 3 del Metro de Panamá falleció tras un incidente ocurrido dentro del túnel, específicamente en el área de Farfán, informó este martes 22 de septiembre el Consorcio HPH Joint Venture.

De acuerdo con el comunicado, el colaborador falleció durante la noche del 21 de septiembre de 2026.

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¿Qué ocurrió con el trabajador de la Línea 3?

HPH Joint Venture indicó que, de manera preliminar, el incidente “habría estado relacionado con una presunta descarga eléctrica”.

El Consorcio HPH Joint Venture comunicó este martes 22 de septiembre sobre la muerte de un colaborador del proyecto Línea 3 del Metro de Panamá, dentro del túnel, específicamente en el área de Farfán.



Indica que el trabajador “de 25 años de edad, falleció la noche del 21 de… pic.twitter.com/v1RlLBNOxa — Telemetro Reporta (@TReporta) September 22, 2026

Sin embargo, las circunstancias que provocaron la muerte del trabajador todavía no han sido determinadas oficialmente. El consorcio informó que el hecho se encuentra bajo investigación de las autoridades competentes, que deberán establecer las circunstancias en las que ocurrió el incidente.

Hasta el momento no se han proporcionado mayores detalles sobre la identidad del trabajador ni sobre la dinámica del hecho.

Incidente ocurrió en el túnel de la Línea 3

El hecho se registró en el área de Farfán, dentro del túnel correspondiente al proyecto de la Línea 3 del Metro de Panamá.

Se espera que las investigaciones permitan esclarecer las circunstancias del incidente y determinar qué provocó la muerte del colaborador.

La Línea 3 del Metro de Panamá es uno de los principales proyectos de infraestructura que se ejecutan para conectar la provincia de Panamá Oeste con la ciudad de Panamá.