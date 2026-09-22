Chiriquí Nacionales -  22 de septiembre de 2026 - 12:45

Joven muere atropellado en Chiriquí; conductor involucrado se dio a la fuga

El hecho ocurrió cuando la víctima intentaba cruzar una vía de cuatro carriles en el distrito de Alanje, en Chiriquí.

Joven muere atropellado en Chiriquí.

Joven muere atropellado en Chiriquí.

Ana Canto
Por Ana Canto

Un joven perdió la vida luego de ser atropellado durante la noche del domingo en Dolega, provincia de Chiriquí, cuando intentaba cruzar una vía de cuatro carriles.

El conductor del vehículo involucrado se dio a la fuga, por lo que las autoridades iniciaron una investigación para esclarecer lo ocurrido y determinar responsabilidades.

Tras el accidente, autoridades locales solicitaron mejorar la señalización vial y exhortaron a los conductores a respetar los límites de velocidad.

La alcaldesa del distrito de Alanje, Doris Atencio, recomendó a los conductores moderar la velocidad. Asimismo, informó que existe un proyecto para construir una ciclovía, debido a que este medio de transporte es utilizado por numerosos residentes de la zona. La iniciativa también contempla la instalación de señalizaciones.

Este es el segundo atropello fatal registrado en esta vía. Semanas atrás, un menor de 12 años falleció tras ser atropellado.

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