Del Canal a la Cumbre Iberoamericana: los temas que Mulino abordó con Pedro Sánchez

El presidente de Panamá, José Raúl Mulino , y el presidente del Gobierno de España, Pedro Sánchez , sostuvieron un encuentro bilateral en Nueva York, en el marco de la Asamblea General de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), en el que abordaron la cooperación entre ambos países y asuntos de interés regional.

Durante la reunión conversaron sobre la integración de los países iberoamericanos, el potencial logístico de Panamá y proyectos vinculados al Canal de Panamá, entre ellos dos nuevos puertos y el reservorio de Río Indio.

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Sánchez destaca participación de Panamá en Iberoamérica

Durante el encuentro, Sánchez destacó la importancia de Panamá dentro de la comunidad iberoamericana y anticipó una participación panameña en la próxima Cumbre Iberoamericana, prevista para noviembre en España.

El mandatario español también señaló que coordina su participación en el próximo Foro Económico de Panamá, programado para febrero de 2028.

Sánchez agradeció a Mulino su participación en la pasada cita iberoamericana celebrada en Sevilla y señaló que entre los asuntos previstos para abordar este año se encuentran los desafíos relacionados con la inteligencia artificial y el cambio climático, además de una propuesta sobre homologación de títulos universitarios.

Mulino agradece apoyo de España

Por su parte, Mulino agradeció el respaldo de España a las gestiones de Panamá relacionadas con su salida de listas de la Unión Europea.

De acuerdo con la información divulgada por la Presidencia panameña, el mandatario hizo referencia a la exclusión de Panamá de la lista europea de países de alto riesgo en materia de blanqueo de capitales y financiación del terrorismo, mientras el país mantiene gestiones relacionadas con la lista fiscal.

Canal de Panamá, Mercosur y ONU entre los temas abordados

Los mandatarios también conversaron sobre el proceso para elegir al próximo secretario general de las Naciones Unidas y las oportunidades para Panamá relacionadas con el Mercosur.

Mulino abordó además la situación de los puertos de Balboa y Cristóbal y señaló que Panamá mantiene colaboración aduanera con países europeos para combatir el narcotráfico.

En la reunión, el presidente panameño estuvo acompañado por el canciller Javier Martínez-Acha; el ministro de Economía y Finanzas, Felipe Chapman; el ministro para Asuntos del Canal, José Ramón Icaza; y Kristelle Getzler, directora de la Secretaría Económica de la Presidencia.