PASE-U: IFARHU atenderá hasta el sábado en la Arena Roberto Durán

El Instituto para la Formación y Aprovechamiento de Recursos Humanos (IFARHU) inició este martes 22 de septiembre la entrega de tarjetas para el cobro del PASE-U 2026 en Panamá Centro, una jornada que se extenderá hasta el sábado 26 de septiembre y que contempla la atención de miles de estudiantes.
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¿Hasta cuándo entregarán las tarjetas del PASE-U?
El director indicó que el proceso comprende a miles de beneficiarios y representa una inversión superior a los 6 millones de dólares. Según Godoy, se trata de más de 43 mil y cerca de 55 mil jóvenes incluidos dentro del proceso.
¿Qué pasa si no acudió el día asignado para el PASE-U?
Los padres de familia o acudientes que no pudieron presentarse durante la fecha que les correspondía podrán acudir hasta el sábado 26 de septiembre a la Arena Roberto Durán para realizar la activación del pago en PUNCH.
Sin embargo, deberán tener presente que los padres y acudientes que hayan sido citados específicamente para la jornada de ese día tendrán prioridad en la atención.
Por esta razón, quienes acudan en una fecha distinta a la establecida originalmente podrían tener que esperar mientras se atiende primero a las personas programadas según el cronograma.
PASE-U en Panamá Centro
El operativo forma parte del proceso que desarrolla el IFARHU para avanzar con la entrega y activación de las tarjetas correspondientes al PASE-U en la región de Panamá Centro.
Los acudientes deben verificar previamente la fecha que les corresponde dentro del cronograma establecido y acudir a los puntos habilitados para completar el proceso.