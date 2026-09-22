El cine panameño estrena "Chichero": la película llega a las salas este 24 de septiembre

"Chichero" película panameña que llega a todos los cines en Panamá. Q Films Panamá / YouTube

La película panameña “Chichero” llegará a todos los cines de Panamá este jueves 24 de septiembre de 2026. La cinta representará al país en los Premios Goya 2027, además de buscar una nominación a los Premios Óscar. También fue seleccionada en los Premios José María Forqué, en España.

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En entrevista con Telemetro, el productor y director de cine, Arturo Montenegro, expresó que la película está “bendecida”, destacando que sus dos protagonistas están embarazadas, entre ellas Mafe Achurra y Andrea Pérez, ambas panameñas.

Por otro lado, Montenegro resaltó que el film también es un homenaje a todos los campeones del boxeo.

¿De qué trata “Chichero”?

La película está ambientada en los años 80, y aborda las crisis relacionadas con las migraciones y la historia de una persona que está amenazada por grupos terroristas y ejércitos peruanos, y decide empezar de cero en Panamá para convertir realidad su sueño.