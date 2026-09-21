UNACHI anuncia plan de contención de gastos: estas son las medidas. TReporta

Por Ana Canto El rector de la Universidad Autónoma de Chiriquí (UNACHI), Absel Navarro Camarena, informó que se implementará un Plan de Contención de Gastos Operativos, aprobado por el Consejo Administrativo, para salvaguardar la estabilidad financiera de la institución ante la coyuntura económica actual.

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Las medidas de racionalización se aplicarán de manera inmediata e incluyen:

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