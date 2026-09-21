UNACHI anuncia plan de contención de gastos: estas son las medidas.

El rector de la Universidad Autónoma de Chiriquí (UNACHI), Absel Navarro Camarena, informó que se implementará un Plan de Contención de Gastos Operativos, aprobado por el Consejo Administrativo, para salvaguardar la estabilidad financiera de la institución ante la coyuntura económica actual.
- Recorte de viáticos a nivel nacional y viajes al exterior.
- Reducción en publicidad y protocolo de eventos.
- Control estricto y reducción del uso de telefonía celular.
- Optimización y disminución del consumo de energía eléctrica.
- Reducción sustancial en la utilización de papelería.
"Agradecemos de antemano la comprensión, el compromiso y la colaboración de toda la familia universitaria para ajustarse rigurosamente a estas disposiciones, garantizando una gestión responsable y eficiente de los recursos institucionales", indicó el rector.