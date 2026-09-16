MEF facilitará recursos para cubrir la planilla de UNACHI durante lo que resta de 2026

El rector de la Universidad Autónoma de Chiriquí (UNACHI) y su equipo de trabajo presentaron ante la viceministra de Economía del Ministerio de Economía y Finanzas ( MEF ), Eida Gabriela Sáiz, y el subcontralor general de la República, Omar Castillo, las propuestas de medidas urgentes para atender la crisis financiera y presupuestaria que atraviesa la casa de estudios superiores.

La institución informó que el MEF facilitará los recursos necesarios para cubrir el pago de la planilla de docentes y administrativos, lo que garantizará la cobertura del déficit en lo que resta del año 2026.

Debido al monto del traslado de partida interinstitucional, el proceso requiere la aprobación de la Comisión de Presupuesto de la Asamblea Nacional, trámite que se gestionará con celeridad para saldar los pagos correspondientes a las dos quincenas pendientes.

"A quienes han aprovechado esta coyuntura para desinformar y difamar el inicio de esta nueva gestión, les extendemos los brazos para que, en conjunto, logremos levantar la imagen institucional y recuperar la confianza de la sociedad panameña", concluyó la universidad en un comunicado oficial.