Condenan a 35 años de prisión a tres hombres por el homicidio de adulta mayor en Parita

Condenan a 35 años de prisión a tres hombres por el homicidio de adulta mayor.

Por Ana Canto Este miércoles se conoció la condena a 35 años de prisión dictada contra tres hombres responsables de los delitos de homicidio doloso agravado, robo agravado y asociación ilícita para delinquir, en perjuicio de Nivia Bosquez, de 62 años. El hecho ocurrió el 1 de septiembre de 2025 en la comunidad de Los Higos de Parita, provincia de Herrera.

El día del incidente, los agresores sustrajeron un teléfono celular y dinero en efectivo de la tienda que funcionaba en la residencia de la víctima.

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