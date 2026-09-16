Herrera Nacionales -  16 de septiembre de 2026 - 17:57

Condenan a 35 años de prisión a tres hombres por el homicidio de adulta mayor en Parita

Los tres hombres resultaron responsables de los delitos de homicidio doloso agravado, robo agravado y asociación ilícita para delinquir.

Condenan a 35 años de prisión a tres hombres por el homicidio de adulta mayor.

Condenan a 35 años de prisión a tres hombres por el homicidio de adulta mayor.

Ana Canto
Por Ana Canto

Este miércoles se conoció la condena a 35 años de prisión dictada contra tres hombres responsables de los delitos de homicidio doloso agravado, robo agravado y asociación ilícita para delinquir, en perjuicio de Nivia Bosquez, de 62 años. El hecho ocurrió el 1 de septiembre de 2025 en la comunidad de Los Higos de Parita, provincia de Herrera.

El día del incidente, los agresores sustrajeron un teléfono celular y dinero en efectivo de la tienda que funcionaba en la residencia de la víctima.

Días después, los tres sujetos fueron aprehendidos en los sectores de Guadalupe y La Valdeza, en el distrito de La Chorrera, en posesión de dispositivos tecnológicos que los vinculaban de manera directa con el crimen.

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