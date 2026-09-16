Condenan a 35 años de prisión a tres hombres por el homicidio de adulta mayor en Parita

Este miércoles se conoció la condena a 35 años de prisión dictada contra tres hombres responsables de los delitos de homicidio doloso agravado, robo agravado y asociación ilícita para delinquir, en perjuicio de Nivia Bosquez, de 62 años. El hecho ocurrió el 1 de septiembre de 2025 en la comunidad de Los Higos de Parita, provincia de Herrera.
Días después, los tres sujetos fueron aprehendidos en los sectores de Guadalupe y La Valdeza, en el distrito de La Chorrera, en posesión de dispositivos tecnológicos que los vinculaban de manera directa con el crimen.