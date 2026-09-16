SENAN busca embarcación "Transporte Yair" y a sus tres tripulantes en Veraguas. SENAN

Por Ana Canto El Servicio Nacional Aeronaval (SENAN) informó que ejecuta labores de búsqueda para localizar la embarcación "Transporte Yair" y a sus tres tripulantes, con el despliegue de medios aéreos y navales en el norte de la provincia de Veraguas.

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Los esfuerzos abarcan el área comprendida entre Río Veraguas y Calovébora, donde se han establecido los cuadrantes y patrones de búsqueda correspondientes. Las unidades navales partieron desde Punta Rincón hacia los sectores asignados; sin embargo, las condiciones meteorológicas adversas registradas en la zona han limitado el avance de las operaciones y la cobertura de los patrullajes previstos.

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La institución indicó que las labores continuarán tan pronto como las condiciones del tiempo permitan operar de manera segura y efectiva. La @aeronavalpanama informó que se ejecutan labores de búsqueda para localizar la embarcación “Transporte Yair” y a sus tres tripulantes, con el despliegue de medios aéreos y navales en el norte de la provincia de Veraguas.



Los esfuerzos incluyen el área comprendida entre Río… pic.twitter.com/eiAV1WEhlZ — Telemetro Reporta (@TReporta) September 16, 2026